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21 апреля 2017, 11:26 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Тарасова/Морозов — 4-е в короткой программе на командном ЧМ. РФ вышла в лидеры

В Токио (Япония) продолжается командный чемпионат мира по фигурному катанию.

В Токио (Япония) продолжается командный чемпионат мира по фигурному катанию. Увеличить
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Сборная России вышла в лидеры после короткой программы спортивных пар. Победители финала Гран-при Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвёртое место. Победу одержали французы Ванесса Джеймс и Морган Кипрес.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Токио.

Спортивные пары. Короткая программа.

1. Ванесса Джеймс / Морган Кипрес (Франция) — 75,72.

2. Пен Чен / Цзин Ян (Китай) — 71,36.

3. Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро (Канада) — 69,56.

4. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 66,37.

Общий зачёт.

1. Россия — 53.

2. США — 51.

3. Япония — 51.

4. Китай — 43.

5. Канада — 41.

6. Франция — 31.
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