МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Трехкратный чемпион России в мужском одиночном катании Максим Ковтун прилетел в Токио и присоединился к сборной страны, которая готовится выступить на командном чемпионате мира по фигурному катанию, сообщила агентству «Р-Спорт» пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина.