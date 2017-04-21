Тарасова/Морозов — 4-е в короткой программе на командном ЧМ. РФ вышла в лидеры
В Токио (Япония) продолжается командный чемпионат мира по фигурному катанию.
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Сборная России вышла в лидеры после короткой программы спортивных пар. Победители финала
Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Токио.
Спортивные пары. Короткая программа.
1. Ванесса Джеймс / Морган Кипрес (Франция) — 75,72.
2. Пен Чен / Цзин Ян (Китай) — 71,36.
3. Кирстен
4. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 66,37.
Общий зачёт.
1. Россия — 53.
2. США — 51.
3. Япония — 51.
4. Китай — 43.
5. Канада — 41.
6. Франция — 31.
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