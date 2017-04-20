Российские фигуристы занимают второе место по итогам первого дня командного ЧМ

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Первое место занимает сборная Японии (44), тройку замыкает команда США (43).

Первый день турнира завершился мужской короткой программой, в которой лучший результат показал японец Сёма Уно (103,53). Второе место занимает представитель США Нэтан Чен (99,28), третье — китаец Цзинь Боян (97,98). Россияне Михаил Коляда (95,37) и Максим Ковтун (64,62) занимают четвертое и 11-е места соответственно.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева стала первой в короткой программе. Она набрала 80,85 балла и обновила мировой рекорд, установленный ею в финале Гран-при сезона-2016/17 (79,21). Ее соотечественница Елена Радионова (72,21) заняла второе место. Тройку лучших замкнула японка Маи Михара (72,10).

Олимпийские чемпионы россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали третьими в коротком танце, набрав 68,94 балла. Лучший результат показали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (79,05), второе место занимают канадцы Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже (76,73).

В пятницу пройдет короткая программа у пар, произвольная — у танцевальных дуэтов и мужчин. Командный чемпионат мира завершится в субботу.