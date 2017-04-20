Медведева и Радионова вывели РФ в лидеры на командном ЧМ после двух видов программы
Евгения Медведева и Елена Радионова вывели сборную России по фигурному катанию на первое место после двух видов программы на командном чемпионате мира, который проходит в Токио (Япония).
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В четверг в короткой программе Медведева победила с мировым рекордом, получив за прокат 80,85 балла. Второй результат показала Радионова, которой судьи поставили 72,21 балла. Замкнула тройку японка Маи Михара (72,10).
Результат Медведевой принес сборной России 12 очков, еще 11 баллов в копилку россиян принесла Радионова. Ранее в четверг российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали третьими после короткого танца и принесли сборной России 10 очков.
Таким образом, после двух видов программы в активе сборной России в зачете командного чемпионата мира 33 очка. Вторыми идут японцы, набравшие 26 очков. Замыкают тройку фигуристы команды США, в активе которых 24 балла.
Позже в четверг на лед выйдут
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