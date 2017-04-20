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20 апреля 2017, 12:51 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристка Евгения Медведева побила рекорд мира в короткой программе на командном ЧМ

Россиянка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд по сумме баллов за прокат короткой программы на командном чемпионате мира в Токио (Япония), превзойдя собственное достижение.

Россиянка Евгения <span class=error>Медведева</span> установила новый мировой рекорд по сумме баллов за прокат короткой программы на командном чемпионате мира в Токио (Япония) превзойдя собственное достижение. Увеличить
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Действующая чемпионка мира и Европы Медведева в четверг получила от судей за прокат 80,85 балла.

Предыдущий мировой рекорд 79,21 балла был установлен Медведевой в 2016 году в Финале Гран-при в Марселе.
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