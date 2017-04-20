Фигуристка Евгения Медведева побила рекорд мира в короткой программе на командном ЧМ
Россиянка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд по сумме баллов за прокат короткой программы на командном чемпионате мира в Токио (Япония), превзойдя собственное достижение.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Действующая чемпионка мира и Европы Медведева в четверг получила от судей за прокат 80,85 балла.
Предыдущий мировой рекорд 79,21 балла был установлен Медведевой в 2016 году в Финале
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter