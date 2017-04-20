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20 апреля 2017, 13:26 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристка Медведева установила мировой рекорд в короткой программе на командном ЧМ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева стала первой в короткой программе на командном мировом первенстве в Японии.

<em>МОСКВА 20 апреля. /ТАСС/. </em>Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения <span class=error>Медведева</span> стала первой в короткой программе на командном мировом первенстве в Японии. Увеличить
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Она набрала 80,85 балла и обновила мировой рекорд, установленный ею в финале Гран-при сезона-2016/17 (79,21).

Ранее на чемпионате мира — 2017 в Хельсинки 17-летняя Медведева установила мировой рекорд по итогам произвольной и короткой программ — 233,41 балла.

Ее соотечественница Елена Радионова (72,21) заняла второе место в короткой программе на командном мировом первенстве в Японии. Тройку лучших замкнула японка Маи Михара (72,10).

Ранее в четверг олимпийские чемпионы россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали третьими в коротком танце, набрав 68,94 балла. Лучший результат показали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (79,05), второе место занимают канадцы Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже (76,73).

В итоге сборная России вышла в лидеры турнира с 33 очками. Второе место занимает команда Японии (26), третье — сборная США (24).
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