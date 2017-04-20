Фигуристка Медведева установила мировой рекорд в короткой программе на командном ЧМ
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева стала первой в короткой программе на командном мировом первенстве в Японии.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Она набрала 80,85 балла и обновила мировой рекорд, установленный ею в финале
Ранее на чемпионате мира — 2017 в Хельсинки 17-летняя Медведева установила мировой рекорд по итогам произвольной и короткой программ — 233,41 балла.
Ее соотечественница Елена Радионова (72,21) заняла второе место в короткой программе на командном мировом первенстве в Японии. Тройку лучших замкнула японка Маи Михара (72,10).
Ранее в четверг олимпийские чемпионы россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали третьими в коротком танце, набрав 68,94 балла. Лучший результат показали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (79,05), второе место занимают канадцы Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже (76,73).
В итоге сборная России вышла в лидеры турнира с 33 очками. Второе место занимает команда Японии (26), третье — сборная США (24).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter