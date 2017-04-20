Фигуристы РФ идут третьими на командном ЧМ после короткого танца Бобровой и Соловьева

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Соревнования в танцах на льду открыли программу турнира. Российская пара в четверг получила за короткий танец 68,94 балла, уступив американцам Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу (79,05 балла) и канадцам Кейтлин Уивер и Эндрю Поже (76,73).

Благодаря третьему месту Бобровой и Соловьева в этом сегменте соревнований сборная России получила в зачет командного чемпионата мира 10 очков. У сборной США — 12, у канадцев — 11.

Произвольную программу танцоры представят в пятницу.