Сотникова попросила познакомить ее с Роналду, чтобы он поделился с ней энергетикой
МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт.Олимпийская чемпионка Сочи российская фигуристка Аделина Сотникова попросила познакомить ее с футболистом мадридского «Реала» португальцем Криштиану Роналду после его хет-трика в матче Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
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«Реал» во вторник благодаря хет-трику Роналду победил в дополнительное время «Баварию» со счетом 4:2 в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира. Третий гол Роналду в игре стал для него сотым в Лиге чемпионов. Португалец первым в истории добился данного результата.
«Познакомьте меня с Криштиану Роналду! Интересно, в чем его секрет? Кто знает? Может, он поделится со мной своей энергетикой», — написала Сотникова в своем аккаунте в Twitter.