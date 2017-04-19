Сотникова попросила познакомить ее с Роналду, чтобы он поделился с ней энергетикой

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«Реал» во вторник благодаря хет-трику Роналду победил в дополнительное время «Баварию» со счетом 4:2 в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира. Третий гол Роналду в игре стал для него сотым в Лиге чемпионов. Португалец первым в истории добился данного результата.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Познакомьте меня с Криштиану Роналду! ???? интересно,в чем его секрет? Кто знает?) может он поделится со мной своей энергетикой ?</p>— Adelina Sotnikova (@sotnickova2014) <a href="https://twitter.com/sotnickova2014/status/854451261164462081">18 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Познакомьте меня с Криштиану Роналду! Интересно, в чем его секрет? Кто знает? Может, он поделится со мной своей энергетикой», — написала Сотникова в своем аккаунте в Twitter.