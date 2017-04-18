ФФККР: Фигурист Ковтун добрался до Токио и присоединился к сборной России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее Ковтун сообщил в своем аккаунте Instagram, что опоздал на рейс в Токио и не смог улететь на командный чемпионат мира вместе с командой. По словам фигуриста, опоздание произошло по вине таксиста, попавшего по дороге в аэропорт в ДТП. Ковтуну пришлось покупать за свой счет новый билет и лететь в Токио с пересадкой через Сеул.

«В настоящее время сборная России в полном составе находится в Токио и готовится к командному чемпионату мира», — сообщила Ермолина.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Токио с 20 по 23 апреля.