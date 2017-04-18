ФФККР: Фигурист Ковтун добрался до Токио и присоединился к сборной России
МОСКВА, 18 апр —
Р-Спорт, Андрей Симоненко. Трехкратный чемпион России в мужском одиночном катании Максим Ковтун прилетел в Токио и присоединился к сборной страны, которая готовится выступить на командном чемпионате мира по фигурному катанию, сообщила агентству «Р-Спорт» пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее Ковтун сообщил в своем аккаунте Instagram, что опоздал на рейс в Токио и не смог улететь на командный чемпионат мира вместе с командой. По словам фигуриста, опоздание произошло по вине таксиста, попавшего по дороге в аэропорт в ДТП. Ковтуну пришлось покупать за свой счет новый билет и лететь в Токио с пересадкой через Сеул.
«В настоящее время сборная России в полном составе находится в Токио и готовится к командному чемпионату мира», — сообщила Ермолина.
Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Токио с 20 по 23 апреля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter