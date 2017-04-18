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18 апреля 2017, 13:29 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

ФФККР: Фигурист Ковтун добрался до Токио и присоединился к сборной России

МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Трехкратный чемпион России в мужском одиночном катании Максим Ковтун прилетел в Токио и присоединился к сборной страны, которая готовится выступить на командном чемпионате мира по фигурному катанию, сообщила агентству «Р-Спорт» пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина.

<em>МОСКВА 18 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Андрей Симоненко. </em>Трехкратный чемпион России в мужском одиночном катании Максим <span class=error>Ковтун</span> прилетел в Токио и присоединился к сборной страны которая готовится выступить на командном чемпионате мира по фигурному катанию сообщила агентству Р-Спорт <nobr>пресс-атташе</nobr> Федерации фигурного катания на коньках России (<span class=error>ФФККР</span>) Ольга <span class=error>Ермолина</span>. Увеличить
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Ранее Ковтун сообщил в своем аккаунте Instagram, что опоздал на рейс в Токио и не смог улететь на командный чемпионат мира вместе с командой. По словам фигуриста, опоздание произошло по вине таксиста, попавшего по дороге в аэропорт в ДТП. Ковтуну пришлось покупать за свой счет новый билет и лететь в Токио с пересадкой через Сеул.

«В настоящее время сборная России в полном составе находится в Токио и готовится к командному чемпионату мира», — сообщила Ермолина.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Токио с 20 по 23 апреля.
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