Фигуристка Погорилая заявила, что все еще переживает неудачу на чемпионате мира

В сезоне-2016/17 Погорилая завоевала серебро чемпионата Европы, выиграла два этапа Гран-при, бронзу Финала серии, но на мировом первенстве в Хельсинки совершила ряд ошибок в произвольной программе и стала только 13-й.

«Забыть с концами то, что произошло, не смогла. Конечно, это невозможно, — сказала Погорилая. — Причин произошедшего много, но какая главная — не знаю. Да и как я могу знать? Можно лишь гадать, а я этого делать не люблю. Главное, мы от проблем пытаемся избавиться на тренировках. Все равно это спорт, это жизнь, и здесь все возможно».