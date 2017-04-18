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18 апреля 2017, 13:00 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристка Погорилая заявила, что все еще переживает неудачу на чемпионате мира

МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Бронзовая медалистка чемпионата мира 2016 года в женском одиночном катании фигуристка Анна Погорилая заявила агентству «Р-Спорт», что до сих пор не может забыть неудачный прокат произвольной программы на чемпионате мира, из-за которого она заняла только 13-е место.

В сезоне-2016/17 Погорилая завоевала серебро чемпионата Европы, выиграла два этапа Гран-при, бронзу Финала серии, но на мировом первенстве в Хельсинки совершила ряд ошибок в произвольной программе и стала только 13-й.

«Забыть с концами то, что произошло, не смогла. Конечно, это невозможно, — сказала Погорилая. — Причин произошедшего много, но какая главная — не знаю. Да и как я могу знать? Можно лишь гадать, а я этого делать не люблю. Главное, мы от проблем пытаемся избавиться на тренировках. Все равно это спорт, это жизнь, и здесь все возможно».
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