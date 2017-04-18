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18 апреля 2017, 8:33 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигурист Ковтун опоздал на самолет в Токио и не улетел со сборной РФ на командный ЧМ

МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт. Трехкратный чемпион России в мужском одиночном катании Максим Ковтун рассказал в своем аккаунте в Instagram, что опоздал на самолет в Токио и не улетел вместе со сборной России на командный чемпионат мира.

<em>МОСКВА 18 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Трехкратный чемпион России в мужском одиночном катании Максим <span class=error>Ковтун</span> рассказал в своем аккаунте в Instagram что опоздал на самолет в Токио и не улетел вместе со сборной России на командный чемпионат мира. Увеличить
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По словам фигуриста, опоздание произошло по вине таксиста. Как рассказал Ковтун, ему пришлось покупать за свой счет новый билет и лететь в Токио с пересадкой. В настоящее время фигурист находится в Сеуле и ждет рейса в столицу Японии.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Токио с 20 по 23 апреля.
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