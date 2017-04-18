Фигурист Ковтун опоздал на самолет в Токио и не улетел со сборной РФ на командный ЧМ
МОСКВА, 18 апр —
Р-Спорт. Трехкратный чемпион России в мужском одиночном катании Максим Ковтун рассказал в своем аккаунте в Instagram, что опоздал на самолет в Токио и не улетел вместе со сборной России на командный чемпионат мира.
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По словам фигуриста, опоздание произошло по вине таксиста. Как рассказал Ковтун, ему пришлось покупать за свой счет новый билет и лететь в Токио с пересадкой. В настоящее время фигурист находится в Сеуле и ждет рейса в столицу Японии.
Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Токио с 20 по 23 апреля.
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