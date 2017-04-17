Евгений Плющенко: Хочу, чтобы мой сын тоже стал чемпионом

«Саше нравится кататься. И его никто не заставляет. У него уже есть свой тренер, своя группа. Он ходит заниматься каждый день. Конечно, иногда, бывает, ленится, но здесь уже я включаюсь, — цитирует Плющенко “Спорт сегодня” со ссылкой на HELLO! Russia. — Саше как раз сейчас четыре года, надеюсь, что через десять лет мы выиграем чемпионат мира среди юниоров».

При этом Евгений вспомнил, что и его во время начала карьеры «никто поначалу не прессовал, не напрягал»: «Понятное дело, когда тренер увидел, что у меня что-то получается, нагрузки пошли совсем другие. В семь лет я прыгал два с половиной оборота, а в то время это был серьезный показатель. И уже тренер и мама направляли, толкали. Это нормально, и я думаю, то же самое будет с Сашей».

По мнению Плющенко, главное, чтобы детей учили грамотные специалисты: «В фигурном катании это очень большая проблема. Поэтому приходится много времени тратить на исправление техники: дети неправильно группируются, получают травмы. И, разумеется, это тормозит процесс. А моя конечная цель — воспитать чемпиона».