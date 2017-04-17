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17 апреля 2017, 12:14 | Зимние: Фигурное катание | Вести.Ru

Евгений Плющенко: Хочу, чтобы мой сын тоже стал чемпионом

Известный российский фигурист, олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал журналистам о том, что его младший сын Александр занимается фигурным катанием. Как отметил спортсмен, мальчику пока очень нравится быть на льду и его никто не заставлял надевать фигурные коньки.

Известный российский фигурист олимпийский чемпион Евгений <span class=error>Плющенко</span> рассказал журналистам о том что его младший сын Александр занимается фигурным катанием. Как отметил спортсмен мальчику пока очень нравится быть на льду и его никто не заставлял надевать фигурные коньки. Увеличить
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«Саше нравится кататься. И его никто не заставляет. У него уже есть свой тренер, своя группа. Он ходит заниматься каждый день. Конечно, иногда, бывает, ленится, но здесь уже я включаюсь, — цитирует Плющенко “Спорт сегодня” со ссылкой на HELLO! Russia. — Саше как раз сейчас четыре года, надеюсь, что через десять лет мы выиграем чемпионат мира среди юниоров».

При этом Евгений вспомнил, что и его во время начала карьеры «никто поначалу не прессовал, не напрягал»: «Понятное дело, когда тренер увидел, что у меня что-то получается, нагрузки пошли совсем другие. В семь лет я прыгал два с половиной оборота, а в то время это был серьезный показатель. И уже тренер и мама направляли, толкали. Это нормально, и я думаю, то же самое будет с Сашей».

По мнению Плющенко, главное, чтобы детей учили грамотные специалисты: «В фигурном катании это очень большая проблема. Поэтому приходится много времени тратить на исправление техники: дети неправильно группируются, получают травмы. И, разумеется, это тормозит процесс. А моя конечная цель — воспитать чемпиона».
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