День в истории. Хавьеру Фернандесу исполнилось 26 лет

Испанец выступает в одиночном катании и является одним из лучших фигуристов мира. Хавьер — пятикратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. В его активе также две серебряные медали и одна бронзовая в финалах Гран-при.

Кроме того, Фернандес шесть лет подряд завоевывает титул чемпиона Испании.