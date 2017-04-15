День в истории. Хавьеру Фернандесу исполнилось 26 лет
Сегодня отмечает день рождения известный испанский фигурист Хавьер Фернандес. Ему исполнилось 26 лет.
Испанец выступает в одиночном катании и является одним из лучших фигуристов мира. Хавьер — пятикратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. В его активе также две серебряные медали и одна бронзовая в финалах
Кроме того, Фернандес шесть лет подряд завоевывает титул чемпиона Испании.
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