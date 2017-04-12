Фигуристка Мао Асада не жалеет об уходе из спорта и летом примет участие в ледовом шоу
ТОКИО, 12 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Прославленная японская фигуристка Мао Асада, объявившая во вторник о своем уходе из спорта, рассказала, что не жалеет об этом решении. Своими чувствами она поделилась с журналистами во время
пресс-конференции, которую в прямом эфире показывали практически все главные японские телеканалы.
«После того как я объявила об уходе из спорта, я получила много слов поддержки, так что я могу уйти со светлыми чувствами. Я хочу с улыбкой на лице двигаться вперед в поиске новой цели, не забывая, какую жизнь фигуристки я прожила», — сказала она. По словам Асады, сейчас она готовится к ледовому шоу, которое будет проходить, начиная с июля, в Осаке и Нагое.
Спортсменка, которую в Японии считают национальным героем, отвечала на вопросы прессы в течение примерно часа. По завершении
После зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, на которых Асада оказалась лишь шестой
Наивысшим достижением Асады осталась серебряная медаль Олимпиады-2010. В то же время многие японские спортивные аналитики считают пиком и самым ярким в карьере выступлением Асады произвольную программу на Играх в Сочи в 2014 году, поставленную под второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром.
Асада — серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года, трехкратная чемпионка мира, вторая в истории четырехкратная победительница финалов
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