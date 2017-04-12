Фигуристка Мао Асада не жалеет об уходе из спорта и летом примет участие в ледовом шоу

«После того как я объявила об уходе из спорта, я получила много слов поддержки, так что я могу уйти со светлыми чувствами. Я хочу с улыбкой на лице двигаться вперед в поиске новой цели, не забывая, какую жизнь фигуристки я прожила», — сказала она. По словам Асады, сейчас она готовится к ледовому шоу, которое будет проходить, начиная с июля, в Осаке и Нагое.

Спортсменка, которую в Японии считают национальным героем, отвечала на вопросы прессы в течение примерно часа. По завершении пресс-конференции Асаду проводили оглушительными аплодисментами около 430 журналистов, представляющих японские и зарубежные издания. На площадке, где проходило ее общение с прессой, было установлено около 150 камер.

После зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, на которых Асада оказалась лишь шестой из-за провального выступления в короткой программе, японская фигуристка приняла решение взять паузу в карьере. Но уже через год вновь вышла на лед. Возвращение спортсменки не удалось — она так и не смогла продемонстрировать высоких результатов ни на одном серьезном соревновании, включая этапы Гран-при.

Наивысшим достижением Асады осталась серебряная медаль Олимпиады-2010. В то же время многие японские спортивные аналитики считают пиком и самым ярким в карьере выступлением Асады произвольную программу на Играх в Сочи в 2014 году, поставленную под второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром.