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11 апреля 2017, 11:47 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Тарасова: Мишин и Ягудин введены в Зал славы за огромный вклад в фигурное катание

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Известный тренер Алексей Мишин и олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин введены в Зал славы фигурного катани, я за свои уникальные заслуги перед этим видом спорта. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова.

Ягудин под руководством Тарасовой завоевал олимпийское золото в <nobr>Солт-Лейк-Сити.</nobr> Увеличить
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Зал славы фигурного катания находится в Колорадо- Спрингс (США, штат Колорадо). Члены Зала славы выбираются с 1976 года.

«Я рада, что выдающийся российский тренер Алексей Николаевич Мишин принят в Зал славы за свой огромный вклад в мировое фигурное катание. Я счастлива за своего ученика Алексея Ягудина, который также включен в Зал славы за многолетние победы и уникальный вклад в развитие мужского одиночного катания», — сказала Тарасова.

Ягудин — четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. Мишин за свою многолетнюю карьеру воспитал целую плеяду звезд мирового фигурного катания.
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Мишин заявил, что не считает включение в Зал славы фигурного катания очень важным

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Заслуженный тренер России Алексей Мишин заявил агентству «Р-Спорт», что считает свое включение в Зал славы фигурного катания не слишком важным моментом, а своим главным вкладом в развитие спорта видит созданную им систему упражнений и методические работы.
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