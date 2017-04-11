Тарасова: Мишин и Ягудин введены в Зал славы за огромный вклад в фигурное катание

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Зал славы фигурного катания находится в Колорадо- Спрингс (США, штат Колорадо). Члены Зала славы выбираются с 1976 года.

«Я рада, что выдающийся российский тренер Алексей Николаевич Мишин принят в Зал славы за свой огромный вклад в мировое фигурное катание. Я счастлива за своего ученика Алексея Ягудина, который также включен в Зал славы за многолетние победы и уникальный вклад в развитие мужского одиночного катания», — сказала Тарасова.

Ягудин — четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. Мишин за свою многолетнюю карьеру воспитал целую плеяду звезд мирового фигурного катания.