Тарасова: Мишин и Ягудин введены в Зал славы за огромный вклад в фигурное катание
МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Известный тренер Алексей Мишин и олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин введены в Зал славы фигурного катани, я за свои уникальные заслуги перед этим видом спорта. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова.
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Зал славы фигурного катания находится в Колорадо- Спрингс (США, штат Колорадо). Члены Зала славы выбираются с 1976 года.
«Я рада, что выдающийся российский тренер Алексей Николаевич Мишин принят в Зал славы за свой огромный вклад в мировое фигурное катание. Я счастлива за своего ученика Алексея Ягудина, который также включен в Зал славы за многолетние победы и уникальный вклад в развитие мужского одиночного катания», — сказала Тарасова.
Ягудин — четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. Мишин за свою многолетнюю карьеру воспитал целую плеяду звезд мирового фигурного катания.
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