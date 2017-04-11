Мишин заявил, что не считает включение в Зал славы фигурного катания очень важным

Церемония включения Мишина и олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина в Зал славы фигурного катания прошла в понедельник в Колорадо Спрингс.

«Я бы не сказал, что это важно, но это, безусловно, приятно. А когда меня спрашивают, что я считаю главным вкладом в развитие фигурного катания, я могу сказать определенно — это не собственные спортивные заслуги и не спортивные заслуги моих учеников, которые неоднократно выиграли все возможные существующие медали и титулы, а именно та система упражнений, которую я создал для обучения фигурному катанию и прыжках», — сказал Мишин по телефону.

«Эта система признана в мире и широко используется от Новой Зеландии до севера Канады. Эта система связана с ведущей ролью вращательного компонента движения в фигурном катании, которую я сформировал, работая над диссертацией в далеком 1973 году. Ну и моя работа, и учебники… Ведь преподавание в высших спортивных заведениях ведется по моим учебникам, написанным в 80-х годах. Вот именно это я считаю моим главным вкладом», — продолжил он.

Воспитанники Мишина трижды завоевывали золото Олимпиад — Алексей Урманов в 1994 году и дважды Евгений Плющенко (золото в одиночном катании в 2006 году и награда высшей пробы в командных соревнованиях в 2014-м).