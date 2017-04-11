Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/29386808/
11 апреля 2017, 11:20 | Зимние: Фигурное катание | PROСПОРТ - Казахстан

Максим Траньков: Пока Мао-чан, прекрасный человек и настоящий художник на льду

Олимпийский чемпион об уходе японки Мао Асада.

Олимпийский чемпион об уходе японки <span class=error>Мао</span> <span class=error>Асада</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков выразил свое мнение относительно завершения карьеры японской фигуристки-одиночницы Мао Асада.

10 апреля стало известно, что серебряный призер зимней Олимпиады-2010 японская фигуристка Мао Асада объявила о завершении карьеры. 26-летняя спортсменка также является четырехкратной победительницей финалов Гран-при и шестикратной чемпионкой Японии. После олимпийского сезона 2014 года Асада взяла паузу в карьере, затем вернулась, но больше не смогла показать высоких результатов в соревнованиях.

«Когда наше поколение фигурного катания смотрит в одном направлении… Сложно осознавать конец со знаком “EXIT” в нашей жизни… Пока Мао-чан, великий фигурист, прекрасный человек и настоящий художник на льду. Надеюсь увидеть тебя на профессиональном льду», — написал Траньков на своей страничке в социальной сети.

Стоит отметить, что казахстанский фигурист Денис Тен также прокомментировал уход талантливой фигуристки.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Фигурист Ягудин своим главным Залом славы считает семью

Фигурист Ягудин своим главным Залом славы считает семью

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин рад оказаться в Зале славы фигурного катания, однако куда важнее для него не былые заслуги, а настоящее, в котором самым ценным является семья. Об этом фигурист рассказал ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»