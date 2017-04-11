Максим Траньков: Пока Мао-чан, прекрасный человек и настоящий художник на льду
Олимпийский чемпион об уходе японки Мао Асада.
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Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков выразил свое мнение относительно завершения карьеры японской
10 апреля стало известно, что серебряный призер зимней Олимпиады-2010 японская фигуристка Мао Асада объявила о завершении карьеры. 26-летняя спортсменка также является четырехкратной победительницей финалов
«Когда наше поколение фигурного катания смотрит в одном направлении… Сложно осознавать конец со знаком “EXIT” в нашей жизни… Пока
Стоит отметить, что казахстанский фигурист Денис Тен также прокомментировал уход талантливой фигуристки.
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