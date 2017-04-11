Фигурист Ягудин своим главным Залом славы считает семью
МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин рад оказаться в Зале славы фигурного катания, однако куда важнее для него не былые заслуги, а настоящее, в котором самым ценным является семья. Об этом фигурист рассказал ТАСС.
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Новость о включении Ягудина в Зал славы фигурного катания, который расположен в
«Для меня большая честь быть включенным в Зал славы, я очень рад этому событию. Хочу поблагодарить всех, кто отдал свой голос за мою кандидатуру. Однако я стараюсь жить не прошлым, а настоящим, в котором моей основной победой, моим Залом славы является крепкая семья, две очаровательные дочки. Это круче всего», — сказал Ягудин.
Из представителей СССР и России в Зал славы также включены олимпийские чемпионы Николай
Члены Зала славы выбираются с 1976 года.
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