Фигурист Ягудин своим главным Залом славы считает семью

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Новость о включении Ягудина в Зал славы фигурного катания, который расположен в Колорадо-Спрингс (США, штат Колорадо), появилась во вторник.

«Для меня большая честь быть включенным в Зал славы, я очень рад этому событию. Хочу поблагодарить всех, кто отдал свой голос за мою кандидатуру. Однако я стараюсь жить не прошлым, а настоящим, в котором моей основной победой, моим Залом славы является крепкая семья, две очаровательные дочки. Это круче всего», — сказал Ягудин.

Из представителей СССР и России в Зал славы также включены олимпийские чемпионы Николай Панин-Коломенкин, Людмила Белоусова/Олег Протопопов, Людмила Пахомова/ Александр Горшков, Ирина Роднина, Екатерина Гордеева/Сергей Гриньков, Марина Климова/Сергей Пономаренко, Наталья Мишкутенок, Оксана Казакова/Артур Дмитриев.

Члены Зала славы выбираются с 1976 года.