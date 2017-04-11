Плющенко: Мишин давно заслужил право находиться в Зале славы фигурного катания

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Новость о включении Мишина в Зал славы фигурного катания, который расположен в Колорадо-Спрингс (США, штат Колорадо), появилась во вторник.

«Алексей Николаевич уже давно заслужил право находиться в Зале славы, он является величайшим тренером, — отметил Плющенко. — Таких людей, как Мишин, у нас очень мало, поэтому его надо беречь и уважать. Он принес фигурному катанию множество новшеств, идей, является многогранным и талантливым человеком. Я очень рад этому событию».

Мишин стал третьим отечественным тренером в Зале славы. Ранее подобной чести были удостоены Тамара Москвина (2005) и Татьяна Тарасова (2008).

Члены Зала славы выбираются с 1976 года.