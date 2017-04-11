Евгения Медведева: Телевизор не смотрю, люблю аниме и корейский поп

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«МЕДНЫЕ ТРУБЫ» СЛЫШНЫ ПОСТОЯННО

Воскресенье для Евгении — это обычной рабочий день, который начинается в 10.00, а заканчивается в 18.00. После этого Женя заглянула в гостиную «Советского спорта», которая также работает без выходных.

— Женя, неужели у вас даже после чемпионата мира не было продолжительных каникул? Хоть недельку вам позволили отдохнуть?

— Недельку! Да вы что? У нас впереди командный чемпионат мира, нужно готовиться, соперники не дремлют. В моем распоряжении был только один день, чтобы прийти в себя.

— Чему его посвятили?

— Спала! Приехала домой где-то часа в два, проспала до девяти вечера, встала, снова легла в 11 и уже до утра. Еле-еле проснулась в полдесятого. Не помню, чтоб когда-то раньше я столько спала, но в этот раз было именно так.

— После чемпионата мира Илья Авербух, с которым вы сотрудничаете, сказал, что вам еще предстоит пройти испытание «медными трубами». Выстоите?

— Если ты добиваешься успеха, тебе предстоит это испытание, чем бы ты ни занимался. «Медные трубы» слышны постоянно. Но кому сейчас легко?

— Многих прошедших «огонь» и «воду» ломают именно «медные трубы». У вас есть рецепт, как бороться с ними?

— Самое важное — поддержка близких тебе людей.

— После Игр в Сочи на катке «Хрустальный», где вы занимаетесь, повесили огромный плакат с изображением Юлии Липницкой. Ваш портрет висит сейчас?

— Да.

— Не смущает?

— Ничуть, — улыбается Медведева. — Уже привыкла, не обращаю внимание.

— Телевизор смотрите?

— Я его вообще не смотрю, у меня его даже в комнате нет. Есть смартфон, «сижу» там. Еще купила улитку и двух рыбок в аквариум — вот на них я могу смотреть бесконечно. Люблю наблюдать, как они плавают, виляют своими хвостами.

— Какого цвета ваши рыбки?

— Розовая и салатовая.

— А как же золотая?

— Надеюсь, будет у меня и золотая рыбка….

«ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, Я НЕ РАССТРАИВАЮСЬ. Я ЗЛЮСЬ!»

— Новость последних дней: Аделина Сотникова будет тренироваться у Евгения Плющенко. Как думаете, у нее есть шанс отобраться на Игры в Пхенчхане?

Цитата — У каждого человека есть право распоряжаться своей судьбой. Прогнозов делать не буду. Могу только пожелать Аделине удачи.

— Правда, что Плющенко сыграл определенную роль в том, что вы заинтересовались фигурным катанием?

— Это единственное воспоминание, которое сохранилось из раннего детства. Мне было три года, шла Олимпиада в Солт-Лейк-Сити. Я, мелкая, сидела перед телевизором и мне сказали: «А вот это наш русский фигурист Евгений Плющенко».

— Победил же Алексей Ягудин!

— Да, а запомнила я почему-то Плющенко.

— Сейчас смотрите фигурное катание?

— Лет до 14 почти не смотрела. Сидела перед телевизором и думала: «А что я там не видела?» Тренировалась усердно, но не следила за каждым турниром, не знала по имени каждого фигуриста. А после 14-ти я уже полностью погрузилась в фигурное катание и вне льда. Теперь смотрю каждое соревнование, каждый вид, пытаюсь найти что-то для себя в выступлениях других. Теперь это не только эстетическое наслаждение или азарт, но и профессиональный интерес.

— Вы можете прийти к тренеру и сказать: «Подсмотрела такой-то элемент, можем это попробовать?»

— Конечно!

— Возвращаясь к вопросу о Сотниковой. Ей и Туктамышевой — 20, Липницкой — 18. Олимпийские чемпионки и чемпионка мира, но шансов попасть в сборную даже на чемпионат Европы у них не много. Сильно напрягает, может быть расстраивает, такая безумная конкуренция?

— Да, с этим нельзя не согласиться: конкуренция и внутри страны, и в мире очень сильно подскочила. Расслабиться нельзя ни на день, ни на час, ни на минуту… Скоро у нас чемпионат мира, на котором тоже нужно выступить очень достойно. Не могу сказать, что конкуренция расстраивает. Такая у нас работа.

— Что-то на льду вас может расстроить?

— Нет, если что-то не получается, я не расстраиваюсь. Я злюсь! Во мне кипит такая злость, что я иду и делаю еще и еще, пока не получится.

— Выступать за сборную на командном чемпионате мира — что-то особенное?

— У нас индивидуальный вид спорта. Когда соревнуешься команда на команду — это что-то новое, новые ощущения. Для меня это первый подобный турнир, так что мне очень интересно принять в нем участие.

— Претендентов на победу по большому счету — два: Россия и Канада.

— Я смотрела список участников, и Канада действительно выглядит очень мощно. Соглашусь: за золото Россия поборется с канадцами.

«ПЕРЕД ПРОКАТОМ СЛУШАЮ МУЗЫКУ»

— В чем секрет вашей стабильности? Ведь вы выступаете почти без срывов.

— Я тоже допускаю ошибки. Секрет, если он есть, это каждодневная работа, во время которой мы стараемся даже на тренировках свести процент срывов и падений к минимуму.

— Как психологически себя готовите к выступлениям?

— Я никогда в жизни не работала с психологом. Думаю, уже и не буду. Психологическая подготовка — сугубо индивидуальна. Лично я слушаю музыку. Никогда не улыбаюсь, ни с кем не разговариваю перед стартом. Только с тренером. Это не значит, что я в этот момент злая или со мной что-то происходит. Нет. Это просто полное погружение в себя настолько, что порой даже не слышишь, что с тобой кто-то разговаривает.

— Что именно слушаете?

— Абсолютно разную музыку, но преимущественно К-Рор — корейскую поп-музыку.

— Необычный выбор.

— Я большая фанатка этой музыки, особенно группы ЕХО.

— После российского этапа «Гран-при» 2015 года вы не знаете поражений на 10 турнирах. Не хотите специально проиграть на каком-нибудь не очень важном турнире, чтобы снять груз с плеч? Например, Светлана Ишмуратова рассказывала, что однажды едва ли не специально промахнулась во время гонки, чтобы в решающий момент отстрелять чисто. Это помогло ей выиграть олимпийское золото.

— У нас всего два вида — короткая и произвольная программы. Так что промахиваться особо негде. Проиграть специально? Нет! Проигрывать я не собираюсь.

«РУССКИЕ ПЕРВЫМИ ВЫХОДЯТ НА ТАНЦПОЛ»

— В этом сезоне вы начали прыгать с поднятой рукой. Сколько это дает прибавки в баллах?

— Технически это не прибавляет оценки, прибавляет по GOE (Grade of Execution — бонус за отличное выполнение элемента или штраф — за неудачное. — Прим. ред.).

— Насколько сложно было перестроиться на такие прыжки?

— Пришлось многое поменять внутри себя. Все-таки когда прижимаешь руки к телу, чувствуешь себя увереннее. А с поднятой рукой… Раскрываешься что ли. Приходилось ловить момент, когда именно нужно скручиваться, когда нужно отталкиваться. Стоять на месте нельзя, надо двигаться вперед, поэтому мы с тренером решили попробовать такие прыжки.

— На чемпионате мира в Хельсинки выступала британка Зои Уилкинсон. Ей 37, вернулась в спорт после рождения троих детей. Можете представить себя на льду в таком возрасте?

— Вполне.

Цитата Вообще мне хочется кататься как можно дольше.

— Что было на вечеринке после чемпионата мира?

— Был банкет, но там я не долго была. Еще были танцы. Русские обычно первыми на танцпол выходят. Так получилось и на этот раз.

— Кто выступает заводилой?

— Катя Боброва.

«Я НЕ ЛЮБИТЕЛЬ ТОРТОВ И ПИРОЖНЫХ»

— В обычном тренировочном режиме бывают у вас выходные?

— Да, отдыхаю по понедельникам. Но это я от тренировок отдыхаю. А школу никто не отменял. Все-таки у меня в этом году ЕГЭ, нужно готовиться. Я учусь в «Самбо-70». Хотя занятия в основном у меня индивидуальные.

— Вас по какой-то причине могут вызвать к директору?

— За хулиганство точно никогда не вызывали! Ну если только поздравить и поговорить. Наш директор Ренат Алексеевич Лайшев всегда рад меня видеть, поддерживает меня. И одноклассники поддерживают. Для меня все это очень важно.

— Вы пробный ЕГЭ сдавали?

— К сожалению, в эти дни у меня были соревнования. Но думаю, ничего страшного. Нужно готовиться, и все получится.

— А на выпускной собираетесь?

— Я и выпускной могу пропустить. Точно по датам я еще не знаю, но вполне возможно, что в это время у меня будет сбор в Новогорске… Но постараюсь вырваться.

— Где будете отдыхать?

— В мае на пять дней полечу в Японию, в Киото. Оттуда поеду в Китай, на Хайнань. Там будет пляжный отдых.

— О спорте забудете?

— Не получится. Кардионагрузки, ежедневные упражнения на пресс, спину обязательны.

— Китай, Япония, Корея… Откуда такая любовь к Дальнему Востоку?

— Как-то так получилось, — пожимает плечами Женя. — На самом деле, в Китай я еду впервые. Что касается Кореи и Японии, то действительно люблю эти страны. Отличия? В Корее больше пространства. В Японии все такое маленькое, миленькое… В Токио моей целью было попасть в семиэтажный аниме-магазин. Купила, честно говоря, не много. Я в своей жизни пересмотрела много аниме, но не на семь этажей, — смеется Медведева. — Купила плакат, который повесила в своей комнате.

— Кто это?

— Сакуя из «Норн9». Кстати, улитку, я назвала Сакуя.

— Поесть чего-нибудь запрещенного в отпуске можете? Сладости, например.

— Я не любитель тортов и пирожных. Если передо мной стоит выбор, съесть что-то нереально калорийное или фрукты-овощи, я выберу фрукты-овощи. Получу не меньшее удовольствие.

— «Макдональдс»?

— Я уже настолько от этого отвыкла, что даже не тянет. И я этому очень рада.

АНКЕТА

ЛЮБИМОЕ.

ФИЛЬМ Всегда этот вопрос ставит меня в ступор: забываю все фильмы, которые смотрю. В основном я смотрю аниме. Последнее, что я посмотрела — «Великий из бродячих псов». Мне очень понравилось. Но фаворит все-таки — «Токийский гуль».

КНИГА «Марсианские хроники» Рэя Бредбери.

АКТЕР Бенедикт Камбербэтч.

МУЗЫКАНТ ЕХО.

ШКОЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ Математика.

БЛЮДО Рис. Обычный белый рис. Рассыпчатый, нерассыпчатый, клейкий, сладкий, соленый. Любой! Можно без ничего, можно с соевым соусом.

МАРКА МАШИНЫ Машинами никогда не интересовалась. Поэтому любимой нет. Когда-нибудь, конечно, сяду за руль. Но только потому, что так комфортней.

СТРАНА Если не Россия, то Япония и Корея. Хотя, давайте будем честными — Япония.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Евгения МЕДВЕДЕВА.

Родилась 19 ноября 1999 года в Москве.

Двукратная чемпионка мира (2016 и 2017), двукратная чемпионка Европы (2016 и 2017), двукратная победительница финалов «Гран-при» (2015 и 2016). Двукратная чемпионка России (2016 и 2017).

Заслуженный мастер спорта России.

Обладательница мировых рекордов в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.

Тренер — Этери Тутберидзе.

Воспитанница школы фигурного катания «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70».