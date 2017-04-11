Евгения Медведева: Телевизор не смотрю, люблю аниме и корейский поп
Лучшая фигуристка планеты — о «медных трубах», японском аниме, рыбках, улитках и прыжках.
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«МЕДНЫЕ ТРУБЫ» СЛЫШНЫ ПОСТОЯННО
Воскресенье для Евгении — это обычной рабочий день, который начинается в 10.00, а заканчивается в 18.00. После этого Женя заглянула в гостиную «Советского спорта», которая также работает без выходных.
— Женя, неужели у вас даже после чемпионата мира не было продолжительных каникул? Хоть недельку вам позволили отдохнуть?
— Недельку! Да вы что? У нас впереди командный чемпионат мира, нужно готовиться, соперники не дремлют. В моем распоряжении был только один день, чтобы прийти в себя.
— Чему его посвятили?
— Спала! Приехала домой
— После чемпионата мира Илья Авербух, с которым вы сотрудничаете, сказал, что вам еще предстоит пройти испытание «медными трубами». Выстоите?
— Если ты добиваешься успеха, тебе предстоит это испытание, чем бы ты ни занимался. «Медные трубы» слышны постоянно. Но кому сейчас легко?
— Многих прошедших «огонь» и «воду» ломают именно «медные трубы». У вас есть рецепт, как бороться с ними?
— Самое важное — поддержка близких тебе людей.
— После Игр в Сочи на катке «Хрустальный», где вы занимаетесь, повесили огромный плакат с изображением Юлии Липницкой. Ваш портрет висит сейчас?
— Да.
— Не смущает?
— Ничуть, — улыбается Медведева. — Уже привыкла, не обращаю внимание.
— Телевизор смотрите?
— Я его вообще не смотрю, у меня его даже в комнате нет. Есть смартфон, «сижу» там. Еще купила улитку и двух рыбок в аквариум — вот на них я могу смотреть бесконечно. Люблю наблюдать, как они плавают, виляют своими хвостами.
— Какого цвета ваши рыбки?
— Розовая и салатовая.
— А как же золотая?
— Надеюсь, будет у меня и золотая рыбка….
«ЕСЛИ
— Новость последних дней: Аделина Сотникова будет тренироваться у Евгения Плющенко. Как думаете, у нее есть шанс отобраться на Игры в Пхенчхане?
— Правда, что Плющенко сыграл определенную роль в том, что вы заинтересовались фигурным катанием?
— Это единственное воспоминание, которое сохранилось из раннего детства. Мне было три года, шла Олимпиада в
— Победил же Алексей Ягудин!
— Да, а запомнила я
— Сейчас смотрите фигурное катание?
— Лет до 14 почти не смотрела. Сидела перед телевизором и думала: «А что я там не видела?» Тренировалась усердно, но не следила за каждым турниром, не знала по имени каждого фигуриста. А после 14-ти я уже полностью погрузилась в фигурное катание и вне льда. Теперь смотрю каждое соревнование, каждый вид, пытаюсь найти
— Вы можете прийти к тренеру и сказать: «Подсмотрела
— Конечно!
— Возвращаясь к вопросу о Сотниковой. Ей и Туктамышевой — 20, Липницкой — 18. Олимпийские чемпионки и чемпионка мира, но шансов попасть в сборную даже на чемпионат Европы у них не много. Сильно напрягает, может быть расстраивает, такая безумная конкуренция?
— Да, с этим нельзя не согласиться: конкуренция и внутри страны, и в мире очень сильно подскочила. Расслабиться нельзя ни на день, ни на час, ни на минуту… Скоро у нас чемпионат мира, на котором тоже нужно выступить очень достойно. Не могу сказать, что конкуренция расстраивает. Такая у нас работа.
—
— Нет, если
— Выступать за сборную на командном чемпионате мира —
— У нас индивидуальный вид спорта. Когда соревнуешься команда на команду — это
— Претендентов на победу по большому счету — два: Россия и Канада.
— Я смотрела список участников, и Канада действительно выглядит очень мощно. Соглашусь: за золото Россия поборется с канадцами.
«ПЕРЕД ПРОКАТОМ СЛУШАЮ МУЗЫКУ»
— В чем секрет вашей стабильности? Ведь вы выступаете почти без срывов.
— Я тоже допускаю ошибки. Секрет, если он есть, это каждодневная работа, во время которой мы стараемся даже на тренировках свести процент срывов и падений к минимуму.
— Как психологически себя готовите к выступлениям?
— Я никогда в жизни не работала с психологом. Думаю, уже и не буду. Психологическая подготовка — сугубо индивидуальна. Лично я слушаю музыку. Никогда не улыбаюсь, ни с кем не разговариваю перед стартом. Только с тренером. Это не значит, что я в этот момент злая или со мной
— Что именно слушаете?
— Абсолютно разную музыку, но преимущественно
— Необычный выбор.
— Я большая фанатка этой музыки, особенно группы ЕХО.
— После российского этапа «Гран-при» 2015 года вы не знаете поражений на 10 турнирах. Не хотите специально проиграть на
— У нас всего два вида — короткая и произвольная программы. Так что промахиваться особо негде. Проиграть специально? Нет! Проигрывать я не собираюсь.
«РУССКИЕ ПЕРВЫМИ ВЫХОДЯТ НА ТАНЦПОЛ»
— В этом сезоне вы начали прыгать с поднятой рукой. Сколько это дает прибавки в баллах?
— Технически это не прибавляет оценки, прибавляет по GOE (Grade of Execution — бонус за отличное выполнение элемента или штраф — за неудачное. — Прим. ред.).
— Насколько сложно было перестроиться на такие прыжки?
— Пришлось многое поменять внутри себя.
— На чемпионате мира в Хельсинки выступала британка Зои Уилкинсон. Ей 37, вернулась в спорт после рождения троих детей. Можете представить себя на льду в таком возрасте?
— Вполне.
— Что было на вечеринке после чемпионата мира?
— Был банкет, но там я не долго была. Еще были танцы. Русские обычно первыми на танцпол выходят. Так получилось и на этот раз.
— Кто выступает заводилой?
— Катя Боброва.
«Я НЕ ЛЮБИТЕЛЬ ТОРТОВ И ПИРОЖНЫХ»
— В обычном тренировочном режиме бывают у вас выходные?
— Да, отдыхаю по понедельникам. Но это я от тренировок отдыхаю. А школу никто не отменял.
— Вас по
— За хулиганство точно никогда не вызывали! Ну если только поздравить и поговорить. Наш директор Ренат Алексеевич Лайшев всегда рад меня видеть, поддерживает меня. И одноклассники поддерживают. Для меня все это очень важно.
— Вы пробный ЕГЭ сдавали?
— К сожалению, в эти дни у меня были соревнования. Но думаю, ничего страшного. Нужно готовиться, и все получится.
— А на выпускной собираетесь?
— Я и выпускной могу пропустить. Точно по датам я еще не знаю, но вполне возможно, что в это время у меня будет сбор в Новогорске… Но постараюсь вырваться.
— Где будете отдыхать?
— В мае на пять дней полечу в Японию, в Киото. Оттуда поеду в Китай, на Хайнань. Там будет пляжный отдых.
— О спорте забудете?
— Не получится. Кардионагрузки, ежедневные упражнения на пресс, спину обязательны.
— Китай, Япония, Корея… Откуда такая любовь к Дальнему Востоку?
—
— Кто это?
— Сакуя из «Норн9». Кстати, улитку, я назвала Сакуя.
— Поесть
— Я не любитель тортов и пирожных. Если передо мной стоит выбор, съесть
— «Макдональдс»?
— Я уже настолько от этого отвыкла, что даже не тянет. И я этому очень рада.
АНКЕТА
ЛЮБИМОЕ.
ФИЛЬМ Всегда этот вопрос ставит меня в ступор: забываю все фильмы, которые смотрю. В основном я смотрю аниме. Последнее, что я посмотрела — «Великий из бродячих псов». Мне очень понравилось. Но фаворит
КНИГА «Марсианские хроники» Рэя Бредбери.
АКТЕР Бенедикт Камбербэтч.
МУЗЫКАНТ ЕХО.
ШКОЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ Математика.
БЛЮДО Рис. Обычный белый рис. Рассыпчатый, нерассыпчатый, клейкий, сладкий, соленый. Любой! Можно без ничего, можно с соевым соусом.
МАРКА МАШИНЫ Машинами никогда не интересовалась. Поэтому любимой нет.
СТРАНА Если не Россия, то Япония и Корея. Хотя, давайте будем честными — Япония.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Евгения МЕДВЕДЕВА.
Родилась 19 ноября 1999 года в Москве.
Двукратная чемпионка мира (2016 и 2017), двукратная чемпионка Европы (2016 и 2017), двукратная победительница финалов «Гран-при» (2015 и 2016). Двукратная чемпионка России (2016 и 2017).
Заслуженный мастер спорта России.
Обладательница мировых рекордов в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.
Тренер — Этери Тутберидзе.
Воспитанница школы фигурного катания «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70».
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