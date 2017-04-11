Ягудин и тренер Мишин включены в Зал славы фигурного катания
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин и известный тренер Алексей Мишин включены в Зал славы фигурного катания. Об этом сообщает агентство Associated Press.
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Ягудин является четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. В его активе также две победы в финалах
Зал славы фигурного катания находится в
Из представителей СССР и России в Зал славы также включены олимпийские чемпионы Николай
Мишин стал третьим отечественным тренером в Зале славы. Ранее подобной чести были удостоены Тамара Москвина (2005 год) и Татьяна Тарасова (2008).
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