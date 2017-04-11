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11 апреля 2017, 7:47 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Ягудин и тренер Мишин включены в Зал славы фигурного катания

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин и известный тренер Алексей Мишин включены в Зал славы фигурного катания. Об этом сообщает агентство Associated Press.

<em>МОСКВА 11 апреля. /ТАСС/. </em>Олимпийский чемпион 2002 года Алексей <span class=error>Ягудин</span> и известный тренер Алексей <span class=error>Мишин</span> включены в Зал славы фигурного катания. Об этом сообщает агентство Associated Press. Увеличить
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Ягудин является четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. В его активе также две победы в финалах Гран-при по фигурному катанию. Мишин в разные годы работал с такими фигуристами, как Алексей Урманов, Ягудин, Евгений Плющенко, Артур Гачинский, Елизавета Туктамышева, Каролина Костнер и др. Подопечные Мишина завоевали три золотые медали Олимпийских игр.

Зал славы фигурного катания находится в Колорадо-Спрингс (США, штат Колорадо). Члены Зала славы выбираются с 1976 года.

Из представителей СССР и России в Зал славы также включены олимпийские чемпионы Николай Панин-Коломенкин, Людмила Белоусова/Олег Протопопов, Людмила Пахомова/ Александр Горшков, Ирина Роднина, Екатерина Гордеева/Сергей Гриньков, Марина Климова/Сергей Пономаренко, Наталья Мишкутенок, Оксана Казакова/Артур Дмитриев.

Мишин стал третьим отечественным тренером в Зале славы. Ранее подобной чести были удостоены Тамара Москвина (2005 год) и Татьяна Тарасова (2008).
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