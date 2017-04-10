Японская фигуристка Мао Асада объявила о завершении карьеры

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«Это может показаться внезапным, но сегодня я, Мао Асада, приняла решение о завершении карьеры фигуристки, — отметила она. — Я уверена, что до сегодняшнего дня смогла заниматься фигурным катанием и столько всего преодолеть именно благодаря всем тем, кто горячо поддерживал меня».