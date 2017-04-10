Японская фигуристка Мао Асада объявила о завершении карьеры
ТОКИО, 10 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Известная японская фигуристка 26-летняя Мао Асада объявила о завершении своей карьеры. Об этом она написала в своем блоге.
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«Это может показаться внезапным, но сегодня я, Мао Асада, приняла решение о завершении карьеры фигуристки, — отметила она. — Я уверена, что до сегодняшнего дня смогла заниматься фигурным катанием и столько всего преодолеть именно благодаря всем тем, кто горячо поддерживал меня».
Асада — серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года, трехкратная чемпионка мира, вторая в истории четырехкратная победительница финалов
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