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10 апреля 2017, 17:26 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Японская фигуристка Мао Асада объявила о завершении карьеры

ТОКИО, 10 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Известная японская фигуристка 26-летняя Мао Асада объявила о завершении своей карьеры. Об этом она написала в своем блоге.

Асада — серебряный призер Олимпийских игр 2010 года трехкратная чемпионка мира. Увеличить
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«Это может показаться внезапным, но сегодня я, Мао Асада, приняла решение о завершении карьеры фигуристки, — отметила она. — Я уверена, что до сегодняшнего дня смогла заниматься фигурным катанием и столько всего преодолеть именно благодаря всем тем, кто горячо поддерживал меня».

Асада — серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года, трехкратная чемпионка мира, вторая в истории четырехкратная победительница финалов Гран-при, шестикратная чемпионка Японии.
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