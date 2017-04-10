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10 апреля 2017, 13:23 | Зимние: Фигурное катание | БЕЛТА

Первенство Витебской области по фигурному катанию впервые пройдет с участием зарубежных спортсменов

10 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Открытое первенство Витебской области по фигурному катанию «Северная звезда» состоится 15—16 апреля. Впервые в нем примут участие спортсмены и представители судейского корпуса из-за рубежа, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель ассоциации «Федерация фигурного катания на коньках Витебской области» Светлана Сычева.

Всего в турнире планируют выступить более 70 фигуристов в том числе из других регионов <span class=error>Беларуси</span> а около трети из них будут представлять Россию Латвию и Туркменистан. Увеличить
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Всего в турнире планируют выступить более 70 фигуристов, в том числе из других регионов Беларуси, а около трети из них будут представлять Россию, Латвию и Туркменистан. Кроме того, судить выступления участников будет международная бригада арбитров, в состав которой войдут специалисты Беларуси, Латвии и России. Это значительно повысит статус соревнований и даст возможность белорусским спортсменам перенять опыт подготовки у представителей прежде всего российской школы фигурного катания, которая является одной из ведущих в мире, отметила Светлана Сычева. Расширение географии участников турнира позволит витебским фигуристам наладить долговременное сотрудничество с зарубежными партнерами, добавила глава областной федерации.

Соревнования будут проводиться с учетом европейского опыта организации подобного рода региональных турниров по двум категориям сложности — А и Б. Причем спортсменам предлагается самостоятельно оценить свой уровень подготовки и заявиться в одну из них. Все участники разбиты на шесть возрастных групп — от 2010 года рождения и младше до юниоров не старше 19 лет. Победители и призеры будут награждены кубками и медалями. Для почитателей этого вида спорта в Ледовом дворце Витебска будет организована обширная культурно-развлекательная программа.

Организаторами турнира выступают управление спорта и туризма Витебского облисполкома, Витебский областной центр олимпийского резерва по зимним видам спорта и ассоциация «Федерация фигурного катания на коньках Витебской области».

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