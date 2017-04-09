Экспертный совет Минспорта РФ оценит выступление фигуристов в сезоне-2016/17 5 мая

На чемпионате Европы, прошедшем в январе в чешской Остраве, российские фигуристы завоевали по две золотых, серебряных и бронзовых медали. Победителями соревнований стали Евгения Медведева у женщин и спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов. У мужчин серебро в активе Максима Ковтуна, бронза — у Михаила Коляды. В соревнованиях одиночниц второй стала Анна Погорилая. В танцах на льду третье место у Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева.

На чемпионате мира, завершившемся 1 апреля в Хельсинки, золото завоевала Медведева, а Тарасова/Морозов выиграли бронзу.

«Экспертный совет пройдет 5 мая», — сказал Горшков по телефону.