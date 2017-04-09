Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/29365242/
9 апреля 2017, 12:06 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигурист Ковтун будет готовить 4 четверных прыжка в произвольном прокате к ОИ

Трехкратный чемпион России фигурист Максим Ковтун заявил агентству «Р-Спорт», что в олимпийском сезоне рассчитывает исполнять четыре четверных прыжка в произвольной программе.

В текущем сезоне Ковтун делал попытки исполнить три четверных в произвольной программе — два сальхова и тулуп. На чемпионате мира 2017 года в Хельсинки россиянин занял 11-е место.

«Четверные лутц, два сальхова и тулуп (в произвольной программе). Плюс два тройных акселя», — поделился Ковтун планами на олимпийский сезон.

Также спортсмен признался, что изучает четверной риттбергер, но вставлять его в программу на следующий год не планирует. «А вот на лутц будет отработан отдельный заход, мы специально выберем отдельное время в программе на его исполнение. Это будет основной момент в номере. А дальше планирую разучить более быстрые заходы на четверные сальховы и тулуп. То есть не через весь каток на эти прыжки собираюсь заходить, а с каких-то более интересных вещей, с шагов, чтобы расправляться с ними быстро», — добавил Ковтун.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Еще 7 новостей  Все новости
5 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Сотниковой к Плющенко