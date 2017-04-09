Фигурист Ковтун будет готовить 4 четверных прыжка в произвольном прокате к ОИ

В текущем сезоне Ковтун делал попытки исполнить три четверных в произвольной программе — два сальхова и тулуп. На чемпионате мира 2017 года в Хельсинки россиянин занял 11-е место.

«Четверные лутц, два сальхова и тулуп (в произвольной программе). Плюс два тройных акселя», — поделился Ковтун планами на олимпийский сезон.