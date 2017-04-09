Фигурист Ковтун будет готовить 4 четверных прыжка в произвольном прокате к ОИ
Трехкратный чемпион России фигурист Максим Ковтун заявил агентству «Р-Спорт», что в олимпийском сезоне рассчитывает исполнять четыре четверных прыжка в произвольной программе.
В текущем сезоне Ковтун делал попытки исполнить три четверных в произвольной программе — два сальхова и тулуп. На чемпионате мира 2017 года в Хельсинки россиянин занял 11-е место.
«Четверные лутц, два сальхова и тулуп (в произвольной программе). Плюс два тройных акселя», — поделился Ковтун планами на олимпийский сезон.
Также спортсмен признался, что изучает четверной риттбергер, но вставлять его в программу на следующий год не планирует. «А вот на лутц будет отработан отдельный заход, мы специально выберем отдельное время в программе на его исполнение. Это будет основной момент в номере. А дальше планирую разучить более быстрые заходы на четверные сальховы и тулуп. То есть не через весь каток на эти прыжки собираюсь заходить, а с
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