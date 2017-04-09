Российская команда «Парадиз» победила на ЧМ по синхронному фигурному катанию
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российская команда «Парадиз» второй раз подряд стала победителем чемпионата мира по синхронному фигурному катанию. Турнир прошел в Колорадо- Спрингс (США).
По сумме короткой и произвольной программ команда набрала 208,7 балла.
Второй стала Marigold IceUnity из Финляндии (208,58). Третье место у канадской команды Nexxice (197,54).
Еще один российский коллектив «Татарстан» (187,33) расположился на шестой позиции.
Синхронное фигурное катание не является олимпийской дисциплиной, однако чемпионаты мира под эгидой Международного союза конькобежцев в этом виде проводятся с 2000 года. Год назад в Будапеште также победили российские фигуристки из «Парадиза», в 2015 году в канадском Гамильтоне они стали третьими.
По правилам синхронного фигурного катания на льду выступают по 16 человек, из них не более шести мужчин. Однако большинство команд включает в состав лишь одного- двух мужчин.
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