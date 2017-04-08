Команда РФ «Парадиз» лидирует на ЧМ по синхронному катанию после короткой программы

МОСКВА, 6 апр — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Чемпион России в мужском одиночном катании Михаил Коляда рассказал агентству «Р-Спорт», что в произвольном прокате на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки «дал слабину», из-за чего сделал «бабочку» вместо одного из прыжков.