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8 апреля 2017, 10:30 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Команда РФ «Парадиз» лидирует на ЧМ по синхронному катанию после короткой программы

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт. Российская команда «Парадиз» лидирует после короткой программы на чемпионате мира по синхронному фигурному катанию, который проходит в Колорадо-Спрингс (США).

За свой прокат «Парадиз» получила 72,62 балла. Второе и третье места занимают финские команды — Marigold Ice Unity (70,88) и Rockettes (69,18).

Еще одна российская команда «Татарстан» (62,83) расположилась на шестой позиции.

Произвольную программу команды представят в субботу.
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