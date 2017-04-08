Команда РФ «Парадиз» лидирует на ЧМ по синхронному катанию после короткой программы
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт. Российская команда «Парадиз» лидирует после короткой программы на чемпионате мира по синхронному фигурному катанию, который проходит в Колорадо-Спрингс (США).
За свой прокат «Парадиз» получила 72,62 балла. Второе и третье места занимают финские команды — Marigold Ice Unity (70,88) и Rockettes (69,18).
Еще одна российская команда «Татарстан» (62,83) расположилась на шестой позиции.
Произвольную программу команды представят в субботу.
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