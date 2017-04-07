Тарасова тренируется без ограничений после травмы, половина швов снята
МОСКВА, 7 апр —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в спортивной паре с Владимиром Морозовым, работает на тренировках без ограничений, половину из четырнадцати швов, наложенных ей в результате полученной на чемпионате мира травмы, врачи уже сняли, заявила агентству «Р-Спорт» тренер дуэта Нина Мозер.
Тарасова и Морозов заявлены на командный чемпионат мира, который пройдет в Токио с 20 по 23 апреля. На прошлой неделе фигуристы завоевали бронзу чемпионата мира в Хельсинки. На утренней тренировке перед короткой программой партнерша в результате падения получила порез ноги, но все же смогла стартовать на турнире.
«Женя готовится к командному чемпионату мира и работает без ограничений, половину из четырнадцати швов ей уже сняли, остальные будут сняты после турнира в Японии», — сказала Мозер по телефону.
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