Тарасова тренируется без ограничений после травмы, половина швов снята

Тарасова и Морозов заявлены на командный чемпионат мира, который пройдет в Токио с 20 по 23 апреля. На прошлой неделе фигуристы завоевали бронзу чемпионата мира в Хельсинки. На утренней тренировке перед короткой программой партнерша в результате падения получила порез ноги, но все же смогла стартовать на турнире.

«Женя готовится к командному чемпионату мира и работает без ограничений, половину из четырнадцати швов ей уже сняли, остальные будут сняты после турнира в Японии», — сказала Мозер по телефону.