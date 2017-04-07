Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/29355437/
7 апреля 2017, 20:20 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Тарасова тренируется без ограничений после травмы, половина швов снята

МОСКВА, 7 апр — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в спортивной паре с Владимиром Морозовым, работает на тренировках без ограничений, половину из четырнадцати швов, наложенных ей в результате полученной на чемпионате мира травмы, врачи уже сняли, заявила агентству «Р-Спорт» тренер дуэта Нина Мозер.

Тарасова и Морозов заявлены на командный чемпионат мира, который пройдет в Токио с 20 по 23 апреля. На прошлой неделе фигуристы завоевали бронзу чемпионата мира в Хельсинки. На утренней тренировке перед короткой программой партнерша в результате падения получила порез ноги, но все же смогла стартовать на турнире.

«Женя готовится к командному чемпионату мира и работает без ограничений, половину из четырнадцати швов ей уже сняли, остальные будут сняты после турнира в Японии», — сказала Мозер по телефону.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Травмированная фигуристка Тарасова пройдет обследование 4 апреля

Травмированная фигуристка Тарасова пройдет обследование 4 апреля

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская фигуристка Евгения Тарасова, получившая травму ноги на чемпионате мира в Хельсинки, пройдет контрольное обследование в Москве 4 апреля. Об этом ТАСС рассказала тренер Нина Мозер.
Еще 5 новостей  Все новости
5 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Сотниковой к Плющенко