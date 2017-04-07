Конькобежец Кулижников поедет на первый сбор спринтерской команды
МОСКВА, 7 апр —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях по конькобежному спорту, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников, пропустивший ключевую часть сезона из-за травмы, примет участие в первом сборе команды на Мальорке, заявил тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев.
Кулижников не успел восстановиться вовремя после травмы и пропустил два чемпионата мира в предолимпийском сезоне.
«Павел поедет на первый сбор на Мальорке с командой. Сбор начнется 7 мая, европейские сборы у нас все по 16 дней», — сказал Дорофеев по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
«Только сбор в Калгари составит 21 день, так как там длительный перелет», — добавил он.
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