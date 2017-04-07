Конькобежец Кулижников поедет на первый сбор спринтерской команды

Кулижников не успел восстановиться вовремя после травмы и пропустил два чемпионата мира в предолимпийском сезоне.

«Павел поедет на первый сбор на Мальорке с командой. Сбор начнется 7 мая, европейские сборы у нас все по 16 дней», — сказал Дорофеев по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Только сбор в Калгари составит 21 день, так как там длительный перелет», — добавил он.