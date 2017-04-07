Переход фигуристки Сотниковой к Плющенко будет утвержден не раньше мая
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Официальный переход олимпийской чемпионки фигуристки Аделины Сотниковой под тренерское руководство Евгения Плющенко будет утвержден не раньше мая нынешнего года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
Плющенко официально объявил о завершении карьеры 31 марта, 4 апреля стало известно о том, что он начал сотрудничество в качестве тренера с Сотниковой. С детских лет спортсменку тренировала известный российский тренер Елена Буянова, которая привела Сотникову к победе на Играх в Сочи.
«Аделина пока только написала заявление о переходе от Буяновой к Плющенко. Но еще нужно пройти определенные формальные процедуры, согласовав его со всеми сторонами, а не только с ФФККР. Мы лишь одно из конечных звеньев, — сообщил Коган. — Думаю, что официально переход будет зафиксирован только к концу мая нынешнего года».
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