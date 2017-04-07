Переход фигуристки Сотниковой к Плющенко будет утвержден не раньше мая

Плющенко официально объявил о завершении карьеры 31 марта, 4 апреля стало известно о том, что он начал сотрудничество в качестве тренера с Сотниковой. С детских лет спортсменку тренировала известный российский тренер Елена Буянова, которая привела Сотникову к победе на Играх в Сочи.

«Аделина пока только написала заявление о переходе от Буяновой к Плющенко. Но еще нужно пройти определенные формальные процедуры, согласовав его со всеми сторонами, а не только с ФФККР. Мы лишь одно из конечных звеньев, — сообщил Коган. — Думаю, что официально переход будет зафиксирован только к концу мая нынешнего года».