Фигурист Траньков сообщил, что они с Волосожар приступили к отработке элементов

Ранее Траньков в интервью «Р-Спорт» рассказал, что их пара впервые после рождения дочери приступит к тренировкам в апреле, но вряд ли данная подготовка будет направлена на конкретные соревнования. Дуэт планирует выступать в шоу и в сентябре, возможно, объявит о завершении спортивной карьеры.

«Неделя тренировок проходит нормально. Я раскатываю новые коньки, а Таня вспоминает навыки, пока нас ничто не расстраивает. Вместе уже стали отрабатывать элементы — поддержки, вращения. Катаемся раз в день, ничего не форсируем, впереди паровоза не бежим, так как готовиться на данный момент особо не к чему», — сказал Траньков по телефону.

Последним стартом Волосожар и Транькова был чемпионат мира 2016 года в Бостоне, на Олимпийских играх в Сочи пара завоевала золото в командных соревнованиях и парном катании.