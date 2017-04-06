Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/29338720/
6 апреля 2017, 15:44 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигурист Коляда сказал, что в произвольной программе на ЧМ дал слабину

МОСКВА, 6 апр — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Чемпион России в мужском одиночном катании Михаил Коляда рассказал агентству «Р-Спорт», что в произвольном прокате на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки «дал слабину», из-за чего сделал «бабочку» вместо одного из прыжков.

Коляда чисто исполнил короткую программу на чемпионате мира, завершившемся в финской столице в минувшую субботу, а в произвольном прокате упал с четверного лутца и сделал «бабочку» вместо тройного акселя, заняв в итоге восьмое место.

«Бабочка» — это когда даешь себе слабину. Как на чемпионате мира в произвольной программе, — признался Коляда. — Упал с лутца, сделал четверной тулуп и подумал — все нормально. Можно спокойненько ехать. И эта мимолетная потеря концентрации в очень неподходящий момент сыграла злую шутку.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Мутко: Фигуристке Сотниковой нужно будет выдержать конкуренцию, если она вернется

МОСКВА, 6 апр — Р-Спорт, Артем Калинин. Российской фигуристке, олимпийской чемпионке 2014 года Аделине Сотниковой нужно будет выдержать непростую конкуренцию в женском одиночном катании, если она вернется в большой спорт, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Еще 7 новостей  Все новости
5 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Сотниковой к Плющенко