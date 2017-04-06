Фигурист Коляда сказал, что в произвольной программе на ЧМ дал слабину

Коляда чисто исполнил короткую программу на чемпионате мира, завершившемся в финской столице в минувшую субботу, а в произвольном прокате упал с четверного лутца и сделал «бабочку» вместо тройного акселя, заняв в итоге восьмое место.

«Бабочка» — это когда даешь себе слабину. Как на чемпионате мира в произвольной программе, — признался Коляда. — Упал с лутца, сделал четверной тулуп и подумал — все нормально. Можно спокойненько ехать. И эта мимолетная потеря концентрации в очень неподходящий момент сыграла злую шутку.