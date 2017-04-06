Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/29338512/
6 апреля 2017, 15:32 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Мутко: Фигуристке Сотниковой нужно будет выдержать конкуренцию, если она вернется

МОСКВА, 6 апр — Р-Спорт, Артем Калинин. Российской фигуристке, олимпийской чемпионке 2014 года Аделине Сотниковой нужно будет выдержать непростую конкуренцию в женском одиночном катании, если она вернется в большой спорт, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Ранее стало известно, что Сотникова прекратила сотрудничество с тренером Еленой Буяновой и приступила к работе с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, который объявил о начале тренерской карьеры. Как сообщил Плющенко, программы для Сотниковой будет ставить канадский фигурист и хореограф Эмануэль Сандю.

«Пусть работают. Впереди олимпийский год, работы много у всех, — сказал Мутко по телефону. — Если Аделинка вернется, мы только рады будем, но ей еще надо будет выиграть конкурентную борьбу. В женском одиночном катании у нас есть Женя Медведева, Аня Погорилая, Лена Радионова… Очень много девочек. А то, что Женя Плющенко будет заниматься тренерской работой — мы только рады. Он выдающийся спортсмен. Удачи ему на новом поприще».

Россия на Олимпийских играх в Пхенчхане будет представлена тремя участницами соревнований в женском одиночном катании. Сотникова после Олимпийских игр в Сочи выступила только в сезоне-2015/16, заняв шестое место на чемпионате России и не отобравшись на чемпионаты мира и Европы.

Отборочными на Олимпийские игры являются чемпионат России в Санкт-Петербурге в конце декабря и чемпионат Европы в Москве в середине января.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Фигурист Коляда сказал, что в произвольной программе на ЧМ дал слабину

МОСКВА, 6 апр — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Чемпион России в мужском одиночном катании Михаил Коляда рассказал агентству «Р-Спорт», что в произвольном прокате на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки «дал слабину», из-за чего сделал «бабочку» вместо одного из прыжков.
Еще 7 новостей  Все новости
5 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Сотниковой к Плющенко