Мутко: Фигуристке Сотниковой нужно будет выдержать конкуренцию, если она вернется
МОСКВА, 6 апр —
Р-Спорт, Артем Калинин. Российской фигуристке, олимпийской чемпионке 2014 года Аделине Сотниковой нужно будет выдержать непростую конкуренцию в женском одиночном катании, если она вернется в большой спорт, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Ранее стало известно, что Сотникова прекратила сотрудничество с тренером Еленой Буяновой и приступила к работе с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, который объявил о начале тренерской карьеры. Как сообщил Плющенко, программы для Сотниковой будет ставить канадский фигурист и хореограф Эмануэль Сандю.
«Пусть работают. Впереди олимпийский год, работы много у всех, — сказал Мутко по телефону. — Если Аделинка вернется, мы только рады будем, но ей еще надо будет выиграть конкурентную борьбу. В женском одиночном катании у нас есть Женя Медведева, Аня Погорилая, Лена Радионова… Очень много девочек. А то, что Женя Плющенко будет заниматься тренерской работой — мы только рады. Он выдающийся спортсмен. Удачи ему на новом поприще».
Россия на Олимпийских играх в Пхенчхане будет представлена тремя участницами соревнований в женском одиночном катании. Сотникова после Олимпийских игр в Сочи выступила только в сезоне-2015/16, заняв шестое место на чемпионате России и не отобравшись на чемпионаты мира и Европы.
Отборочными на Олимпийские игры являются чемпионат России в
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