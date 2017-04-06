Мутко: Фигуристке Сотниковой нужно будет выдержать конкуренцию, если она вернется

Ранее стало известно, что Сотникова прекратила сотрудничество с тренером Еленой Буяновой и приступила к работе с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, который объявил о начале тренерской карьеры. Как сообщил Плющенко, программы для Сотниковой будет ставить канадский фигурист и хореограф Эмануэль Сандю.

«Пусть работают. Впереди олимпийский год, работы много у всех, — сказал Мутко по телефону. — Если Аделинка вернется, мы только рады будем, но ей еще надо будет выиграть конкурентную борьбу. В женском одиночном катании у нас есть Женя Медведева, Аня Погорилая, Лена Радионова… Очень много девочек. А то, что Женя Плющенко будет заниматься тренерской работой — мы только рады. Он выдающийся спортсмен. Удачи ему на новом поприще».

Россия на Олимпийских играх в Пхенчхане будет представлена тремя участницами соревнований в женском одиночном катании. Сотникова после Олимпийских игр в Сочи выступила только в сезоне-2015/16, заняв шестое место на чемпионате России и не отобравшись на чемпионаты мира и Европы.