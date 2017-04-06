Фигурист Коляда сказал, что может вставить четверной сальхов в программы к ОИ

Коляда занял восьмое место на чемпионате мира в Хельсинки. Российский фигурист стабильно исполняет тулуп в четыре оборота в программах, также он пытается делать четверной лутц, но пока безуспешно.

«Надо будет подучить четверной сальхов, в следующем году его, может быть, вставим в программу, — рассказал Коляда, отвечая на вопрос о планах на олимпийский сезон. — Четверной лутц надо добить, ну и на акселе больше не ошибаться. Нельзя такой прыжок срывать».

Зимняя Олимпиада пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.