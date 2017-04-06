Фигурист Коляда сказал, что может вставить четверной сальхов в программы к ОИ
МОСКВА, 6 апр —
Р-Спорт, Андрей Симоненко. Чемпион России в мужском одиночном катании Михаил Коляда сообщил агентству «Р-Спорт», что в следующем, олимпийском, сезоне постарается включить в программы прыжок сальхов в четыре оборота.
Коляда занял восьмое место на чемпионате мира в Хельсинки. Российский фигурист стабильно исполняет тулуп в четыре оборота в программах, также он пытается делать четверной лутц, но пока безуспешно.
«Надо будет подучить четверной сальхов, в следующем году его, может быть, вставим в программу, — рассказал Коляда, отвечая на вопрос о планах на олимпийский сезон. — Четверной лутц надо добить, ну и на акселе больше не ошибаться. Нельзя такой прыжок срывать».
Зимняя Олимпиада пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.
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