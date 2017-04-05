Евгений Плющенко: Сотникова готова пахать, я в нее верю

Плющенко собрал журналистов в собственной школе фигурного катания, чтобы еще раз подтвердить свое намерение завершить любительскую карьеру и сосредоточиться на тренерской деятельности. Центральной темой стало его сотрудничество с чемпионкой Игр-2014 в Сочи Аделиной Сотниковой, которая возвращается на лед и, по словам своего нового тренера, нацелена не просто побороться за путевку в Пхенчхан-2018, но и выступать в следующем олимпийском цикле. На базе новой школы своего тренера фигуристка тренируется уже две недели.

АДЕЛИНА САМА ПРИШЛА

— Мы нацелены не просто выступать в этом сезоне, мы хотим идти дальше, в следующий олимпийский цикл, — отметил Плющенко. — Аделина еще молодая. Многие уже написали, что наше сотрудничество — это пиар-ход, но нам не нужно пиариться. Аделина сама ко мне пришла, это был ее выбор. Я никому не звонил и ничего не просил. Я лишь поддержал Сотникову.

Мы хотим сделать работу, она будет непростой. С хореографом Эмануэлем Сандю с завтрашнего дня начинаем ставить программы. У Аделины сейчас нет рейтинга, но я через это проходил, выступал в первых разминках. Попытаемся пройти через это вместе. У нас все идет неплохо, главное не торопиться. Наш девиз — невозможное возможно.

Журналисты расспрашивали о первых шагах спортсменки обратно на лед — общефизическая подготовка, вхождение в свой вес, восстановление технической базы.

— Первоначальная задача — восстановить кондиции и ту базу, которая у нее была, — согласился Евгений. — Технику надо менять, потому что, на мой взгляд, ее можно сделать лучше. Аделина готова головой к работе, она пашет — первая выходит на лед и уходит последняя. Двадцать один год — вообще ерунда, для спорта, считаю, самый классный возраст, помню по себе. Наше сотрудничество продлится не один сезон, а несколько — эта Олимпиада пройдет, но есть и следующая, есть чемпионаты России, мира и Европы. Мне важно, что Аделина готова работать. А я в нее верю.

Возможно, Сотникова будет не единственной спортсменкой Плющенко, чье имя известно не только страстным любителям фигурного катания. По словам новоиспеченного тренера, к нему уже обращались с предложениями о сотрудничестве даже из-за границы. «Ко мне многие иностранцы с именами обращаются. Принимаю решение — а стоит ли тренировать иностранцев или нет?», — пояснил олимпийский чемпион.

По словам Плющенко, его школа фигурного катания — частная, поэтому для желающих тренироваться продаются абонементы. Но талантливые дети тренируются бесплатно, также есть группа особенных детей, которые тоже не платят за занятия. К тому же, каждый месяц Евгений устраивает мастер-классы для детей из детских домов.

Пока Плющенко размышляет о своем тренерском будущем, ему не устают задавать вопросы о ключевом решении — закончить со спортом. По факту он закончил уже после Сочи, не выступив ни в одном в личном турнире, однако же до последних дней окончательного решения не озвучивал. Теперь же заявление звучит твердо: в карьере спортсмена поставлена точка, сожалений нет.

— Вы еще меня будете наблюдать в шоу, еще покатаюсь несколько лет — порадую своих болельщиков, — продолжил звездный фигурист. — Когда-то этот момент должен был наступить. Я наелся, если честно. Четыре Олимпиады — это очень тяжелый путь. Еще более тяжелая вещь — это 15 операций. Но у меня никаких сожалений нет. Я всех вас люблю и ценю, как журналистов, так и своих болельщиков. Теперь я буду тренером, надеюсь, что моих учеников вы так же будете любить.

— Каковы ваши цели и амбиции как тренера?

— Я в спорте был первым, всегда доказывал и шел до конца через невозможное. И здесь так же — у нас грандиозные планы, добиться результатов со своими спортсменами, выйти в элиту фигурного катания. У меня есть неплохая молодежь, шаг за шагом будем идти. Это мое новое дело, мне нравится проживать со спортсменами эти тренировки, нравится, когда начинает получаться. Вспоминаю в эти моменты себя, как мы с Алексеем Николаевичем Мишиным начинали кататься. Дорожу сейчас каждой минутой, ухожу на лед рано, возвращаюсь поздно. Это мой второй дом сейчас, а возможно, будет скоро и первый. Огромная работа впереди, но с этими условиями, наверное, можно быстро начать показывать хорошие результаты.

— Вы сказали, что подошли к тому моменту, что готовы закончить со спортом и перейти к тренерской деятельности. Как вы это поняли?

— Сложно сказать… Я уже не катаюсь два года. Меня посещали мысли вернуться, продолжить карьеру, попытаться побороться. Но потом подумал: а если опять операция, а если еще что-то произойдет? Если опять не получится? Но я каждый день стою на льду, катаюсь. Я всю жизнь рвался, мне нужен был адреналин… Когда выходишь на лед и видишь публику, народ начинает аплодировать, что-то кричать — это не передать! Но сейчас мне это не нужно. Уже надо успокоиться. Хотя когда выхожу на лед с малышами, приходится прыгать.

Своего сына Александра Евгений отдал в фигурное катание. Четырехлетний наследник в среду дебютировал на шоу в честь открытия школы фигурного катания, которую сам исправно посещает. Саша выступил с программой под «Калинку-малинку».

— Ему 4 года сейчас, наша цель — через десять лет поехать на чемпионат мира среди юниоров. И мы постараемся его выиграть, — пообещал Плющенко. — Он уже довольно уверенно стоит на коньках. Но, конечно, если ему будет тяжело по жизни, то папа всегда придет на помощь. Само собой, за сына переживаю. Он ходит в группе, занимается, я его тоже тренирую. Катается каждый день, уже начал работать над хореографией. Конечно, волнуюсь. Но, на мой взгляд, я жесткий папа и жесткий тренер. А когда получается, даю пряник.