Канадец Сандю стал постановщиком программ фигуристки Сотниковой
МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Канадский хореограф Эмануэль Сандю станет постановщиком соревновательных программ олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой. Об этом на
пресс-конференции сообщил новый тренер спортсменки Евгений Плющенко.
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В среду Плющенко объявил об открытии своей академии фигурного катания, в которой будет тренироваться 20-летняя Сотникова.
«Мы приступили к сотрудничеству. Много катаемся, буквально вчера приехал постановщик будущих программ — это канадец Сандю. Тренерский состав, в том числе и я, готовы», — сказал Плющенко.
Сандю в прошлом также являлся фигуристом, его наивысшим достижением является победа в финале
Шоу продолжается
Сам Плющенко, который объявил о завершении карьеры на прошлой неделе, отметил, что будет совмещать выступления в ледовых шоу и тренерскую работу.
«Аделина еще достаточно молодая, ей кататься и кататься.
Фигурист отметил, что рассчитывает, что его сотрудничество с Сотниковой не ограничится одним сезоном. В следующем году в южнокорейском Пхенчхане пройдут зимние Олимпийские игры.
«Наш девиз — невозможное возможно. Я через это прошел, я неоднократно возвращался. Главное, чтобы спортсмену было комфортно, чтобы были хорошие условия. Я их ей даю», — сказал он.
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