Канадец Сандю стал постановщиком программ фигуристки Сотниковой

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В среду Плющенко объявил об открытии своей академии фигурного катания, в которой будет тренироваться 20-летняя Сотникова.

«Мы приступили к сотрудничеству. Много катаемся, буквально вчера приехал постановщик будущих программ — это канадец Сандю. Тренерский состав, в том числе и я, готовы», — сказал Плющенко.

Сандю в прошлом также являлся фигуристом, его наивысшим достижением является победа в финале Гран-при в 2004 году.

Шоу продолжается

Сам Плющенко, который объявил о завершении карьеры на прошлой неделе, отметил, что будет совмещать выступления в ледовых шоу и тренерскую работу.

«Аделина еще достаточно молодая, ей кататься и кататься. Ю-На Ким возвращалась, Мао Асада тоже, Каролина Костнер, это сложно. Мне не нужно пиариться, и Аделине это не нужно. Мы выбрали путь, Аделина пришла сама, я никого не переманивал, не звонил, не упрашивал, я лишь поддержал ее выбор», — добавил Плющенко.

Фигурист отметил, что рассчитывает, что его сотрудничество с Сотниковой не ограничится одним сезоном. В следующем году в южнокорейском Пхенчхане пройдут зимние Олимпийские игры.

«Наш девиз — невозможное возможно. Я через это прошел, я неоднократно возвращался. Главное, чтобы спортсмену было комфортно, чтобы были хорошие условия. Я их ей даю», — сказал он.