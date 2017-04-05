Четырехлетний сын Плющенко дебютирует в фигурном катании
Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Евгений Плющенко, на открытии собственной школы фигурного катания сообщил, что сегодня выступит его 4-летний сын — Александр Плющенко.
Отец юного спортсмена подчеркнул, что через 10 лет они должны поехать на чемпионат мира среди юниоров.
— Саша Плющенко будет выступать сегодня на открытии школы фигурного катания — у него сегодня дебют, — сказал
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