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5 апреля 2017, 19:29 | Зимние: Фигурное катание | Спорт-Экспресс

Четырехлетний сын Плющенко дебютирует в фигурном катании

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Евгений Плющенко, на открытии собственной школы фигурного катания сообщил, что сегодня выступит его 4-летний сын — Александр Плющенко.

Отец юного спортсмена подчеркнул, что через 10 лет они должны поехать на чемпионат мира среди юниоров.

— Саша Плющенко будет выступать сегодня на открытии школы фигурного катания — у него сегодня дебют, — сказал Плющенко-старший. — Он выступит с программой под Калинку-малинку. Ему 4 года, наша цель — через десять лет поехать на чемпионат мира среди юниоров. И мы постараемся его выиграть. Цели ставим и пытаемся их добиться уже сейчас. (Елена СОБОЛЬ).
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