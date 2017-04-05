Четырехлетний сын Плющенко дебютирует в фигурном катании

Отец юного спортсмена подчеркнул, что через 10 лет они должны поехать на чемпионат мира среди юниоров.

— Саша Плющенко будет выступать сегодня на открытии школы фигурного катания — у него сегодня дебют, — сказал Плющенко-старший. — Он выступит с программой под Калинку-малинку. Ему 4 года, наша цель — через десять лет поехать на чемпионат мира среди юниоров. И мы постараемся его выиграть. Цели ставим и пытаемся их добиться уже сейчас. (Елена СОБОЛЬ).