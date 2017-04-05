Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» открылась в Москве

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«Исполняется моя давняя мечта, открывается академия. Я об этом долго мечтал, и мечта реализуется», — сказал Плющенко.

Тестирование и распределение учеников по группам прошло с 20 марта по 4 апреля, к обучению в академии также приступят несколько профессиональных спортсменов. В их числе и чемпионка Игр в Сочи Аделина Сотникова, о начале сотрудничества с которой Плющенко объявил ТАСС 4 апреля.

С детства единственным бессменным тренером Сотниковой являлась Елена Буянова, под руководством которой фигуристка стала чемпионкой Игр в Сочи.