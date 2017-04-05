Мозер: Тарасова чувствует себя нормально, завтра уже выходит на лёд

Тогда левая нога была случайно порезана коньком партнёра, спортсменке было наложено 10 швов. Состояние фигуристки прокомментировала тренер пары Нина Мозер.



«Евгения Тарасова чувствует себя нормально, отёк не проявляется на месте швов. Завтра она уже выходит на лёд», — сказала Мозер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.



Сезон для Тарасовой не завершён. Вместе с партнёром она вошла в состав сборной России на командный чемпионат мира, который пройдёт в Токио с 20 по 23 апреля.