Тарасова: Против меня организована травля

Также она отметила, что это, скорее всего, не связано с недавней критикой со стороны ее бывшей подопечной и олимпийской чемпионки Ирины Родниной.

— Я считаю, что это организованная травля, потому что я по телевидению говорю то, что я вижу, — приводит РБК слова Тарасовой. — На мое место хотят посадить того, кто будет говорить, что все гладко и все хорошо. Травля инициирована Аллой Писеевой, нашим судьей по танцам. Роднина? Нет, они не вместе. Они с разных сторон, наверное. А может быть, и вместе. Я хотела бы иметь какую-то живую работу, поэтому я на этом канале. За что им очень благодарна.