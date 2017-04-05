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5 апреля 2017, 15:58 | Зимние: Фигурное катание | Спорт-Экспресс

Тарасова: Против меня организована травля

Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова заявила, что ее хотят сместить с должности телекомментатора.

Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова заявила что ее хотят сместить с должности телекомментатора. Увеличить
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Также она отметила, что это, скорее всего, не связано с недавней критикой со стороны ее бывшей подопечной и олимпийской чемпионки Ирины Родниной.

— Я считаю, что это организованная травля, потому что я по телевидению говорю то, что я вижу, — приводит РБК слова Тарасовой. — На мое место хотят посадить того, кто будет говорить, что все гладко и все хорошо. Травля инициирована Аллой Писеевой, нашим судьей по танцам. Роднина? Нет, они не вместе. Они с разных сторон, наверное. А может быть, и вместе. Я хотела бы иметь какую-то живую работу, поэтому я на этом канале. За что им очень благодарна.
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