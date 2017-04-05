От Солт-Лейк-Сити до Сочи. История взлетов и падений Евгения Плющенко

Несколько дней назад фигурист Евгений Плющенко официально заявил о том, что завершает свою спортивную карьеру и не поедет на Олимпиаду в Пхенчане 2018 года. Плющенко, который еще недавно рвался в бой и заявлял о готовности брать «золото» на мировых первенствах, с головой окунулся в тренерскую работу. Он открывает собственную академию, где будет готовить юных подопечных к российским и международным соревнованиям. Решение об уходе из большого спорта далось фигуристу непросто, ведь за плечами — 20 лет профессионального пути. За эти годы громкий триумф спортсмена не раз сменялся не менее крупным провалом, но он все равно каждый раз возвращался на лед и побеждал. SPB.AIF.RU вспоминает самые яркие взлеты и падения Евгения Плющенко.

Противостояние с Ягудиным

Евгений Плющенко начал заниматься фигурным катанием уже в 4-летнем возрасте, когда его семья жила в Волгограде. После того как юному фигуристу исполнилось 11, ледовую арену, на которой он тренировался, закрыли. Тогда Евгений, будучи еще совсем ребенком, самостоятельно переехал в Петербург и продолжил тренировки. Мать приехала к нему лишь год спустя. К этому времени Плющенко уже стал подопечным великого тренера Алексея Мишина и начал карьеру на юниорском уровне. В 16 лет Евгений ярко заявил о себе на всю страну, выиграв чемпионат России. Удача сопутствовала ему: Илья Кулик снялся с мирового первенства в Миннеаполисе, и Плющенко начал участие во взрослых соревнованиях сразу с чемпионата мира, заняв, правда, лишь 3-е место.

Взять реванш удалось 3 года спустя, когда 19-летний Евгений стал чемпионом мира в мужском одиночном катании, выиграв соревнования в Ванкувере. Тогда же Плющенко завоевал миллионы женских сердец, исполнив произвольную программу в костюме практически обнаженного силача под песню «Sex Bomb». В 2002 году Евгений отправился на свою первую Олимпиаду — в Солт-Лейк-Сити. Еще до начала соревнований ни у кого не было сомнений, что российские фигуристы взойдут на пьедестал. Главный вопрос состоял в том, кто же все-таки возьмет чемпионство — опытный Ягудин или молодой Плющенко. В тот раз Плющенко досталась серебряная медаль, а Ягудин взял золото и завершил карьеру в статусе непобежденного.

На пике славы

После ухода Ягудина Евгений Плющенко наконец-то стал фигуристом № 1. Он выигрывал чемпионаты России, Европы и мира, доказывая, что в фигурном катании ему нет равных. Настоящим триумфом Плющенко стала Олимпиада в Турине 2006 года. Евгений чисто выполнил сложнейшие элементы, включая прыжки, вращения, дорожки шагов четвертого уровня и каскад из четверного и тройного тулупов и тройного акселя. В результате фигурист обошел своих соперников на целую голову и стал безоговорочным победителем. Швейцарский фигурист Стефан Ламбьель, занявший 2-е место, отставал от Плющенко на целых 27 баллов.

После победы на Олимпиаде 24-летний фигурист решил взять перерыв и на время ушел из большого спорта. После этого он запомнился выступлением на «Евровидении» вместе с Димой Биланом и скрипачом Эдвином Мартоном и непродолжительной карьерой депутата в петербургском Законодательном собрании. Роль парламентария быстро наскучила Плющенко, и он заявил о возвращении в большой спорт. Правда, лучшие его достижения были уже позади.

Попытка вернуться

Сразу после своего возвращения в большой спорт Плющенко в восьмой раз стал чемпионом России, а на первенстве Европы в Таллине установил новый мировой рекорд. На Олимпиаду 2010 года в Ванкувер 27-лений Евгений ехал с уверенностью, что снова привезет домой золото, ведь он был единственным в мире, кто прыгал четверной тулуп. Действительно, остальные фигуристы смогли показать лишь тройные прыжки, но Плющенко смог завоевать лишь серебряную медаль. Золото на Олимпиаде взял американец Эван Лайсачек, который откатал свою программу чище. Евгений утверждал, что его засудили.

С тех пор карьера у фигуриста не задалась. После Олимпиады Плющенко собирался реабилитироваться на чемпионате мира, но за три дня до начала соревнований снялся с них по рекомендации врачей. С тех пор он еще трижды снимал свою кандидатуру с участия в турнирах, а в 2013 году на тренировке серьезно повредил межпозвоночный диск. После этого Евгений перенес ряд операций, но заявлял, что все равно поедет на Олимпиаду в Сочи. Во время подготовки к Олимпийским играм он выступал в различных ледовых шоу, а на чемпионате России проиграл Максиму Ковтуну. Тем не менее именно Плющенко представлял Россию в Сочи. Евгений снялся с соревнований за несколько минут до своего проката из-за боли в спине, и Россия осталась без медалей в мужском одиночном катании. Правда, без золота Евгений не остался: он получил медаль за победу в командных соревнованиях. Благодаря этому он смог повторить рекорд Йиллиса Графстрема по количеству наград в фигурном катании.

После неудачи на Олимпиаде в Сочи Плющенко сообщил о своем намерении участвовать на следующих Олимпийских играх, в Пхенчхане. Фигурист рассказывал, что усиленно готовится к соревнованиям, но несколько дней назад официально объявил о завершении спортивной карьеры. По словам Плющенко, он занялся тренерской работой, и, возможно, его подопечные в скором времени взойдут на пьедестал мировых первенств.