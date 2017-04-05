Лайшев: Мне кажется, Погорилая форсирует свой возраст
Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил выступление 18-летней фигуристки Анны Погорилой, тренирующейся в центре, на чемпионате мира в Хельсинки.
Она заняла 13-е место.
«После короткой программы в Хельсинки зал аплодировал Анне стоя — многие потом недоумевали, что она оказалась на четвёртом месте. Но в произвольной программе у неё многое не получилось.
Мне кажется, она форсирует свой возраст. Хочет здесь и сейчас доказать всем, что она лучшая, и как можно быстрее добиться наивысшего результата. Спорт любит, чтобы всё было постепенно. Думаю, была ошибка в настрое», — цитируют Лайшева «Известия».
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