Фигурист Ханю вошёл в состав сборной Японии на командный чемпионат мира — 2017
Стал известен состав сборной Японии на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдёт с 20 по 23 апреля в Токио, сообщает The Japan Times.
В частности, в заявку включён олимпийский чемпион 2014 года в одиночном катании, чемпион мира 2014 и 2017 годах, четырёхкратный победитель финала
Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Токио
Состав сборной Японии
Мужчины: Юдзуру Ханю, Шома Уно.
Женщины: Маи Михара, Вакаба Хигучи.
Спортивная пара: Сумире Суто / Франсис Будро Оде.
Танцевальная пара: Кана Мурамото / Крис Рид.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter