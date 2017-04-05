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5 апреля 2017, 13:11 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Фигурист Ханю вошёл в состав сборной Японии на командный чемпионат мира — 2017

Стал известен состав сборной Японии на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдёт с 20 по 23 апреля в Токио, сообщает The Japan Times.

В частности, в заявку включён олимпийский чемпион 2014 года в одиночном катании, чемпион мира 2014 и 2017 годах, четырёхкратный победитель финала Гран-при Юдзуру Ханю.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Токио
Состав сборной Японии
Мужчины: Юдзуру Ханю, Шома Уно.
Женщины: Маи Михара, Вакаба Хигучи.
Спортивная пара: Сумире Суто / Франсис Будро Оде.
Танцевальная пара: Кана Мурамото / Крис Рид.
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