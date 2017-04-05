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Российская фигуристка Евгения Медведева второй раз подряд завоевала золотую медаль чемпионата мира. В Хельсинки 17-летней спортсменке удалось побить мировой рекорд по числу баллов в произвольной программе (150,10). Предыдущий (150,06 баллов) был установлен в 2011 году олимпийской чемпионкой-2010, обладательницей серебряной медали Игр в Сочи кореянкой Ю На Ким.

По возвращении в Москву Евгения Медведева в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказала о своей победе в Хельсинки, планах на олимпийский сезон и сотрудничестве с легендарным российским фигуристом Ильей Авербухом.

— Вас с самого начала называли фавориткой чемпионата. Превосходство над соперницами действительно было столь явным?

— Судить не мне — разница в уровне выступления спортсменов всегда лучше видится со стороны. И я, и мои конкурентки выходили на лед, чтобы откататься без ошибок и показать свой максимум. Неудачи случаются у всех, мои соперницы на чемпионате мира были достойными — все без исключения. А почему получился такой отрыв, сказать не могу. Я постаралась выступить на своем максимальном уровне, и не мне давать оценки остальным участницам. Не люблю говорить о других спортсменах.

— Вы ставили себе цель побить рекорд по числу баллов?

— Для меня главная цель на всех соревнованиях — показать то, на что я способна здесь и сейчас, и продемонстрировать чистое катание. Не важно, что это за турниры, — класса B или A, этапы Гран-при или чемпионат мира.

— Не разочарованы тем, что не добрали 0,2 балла до собственного рекорда в короткой программе?

— Я просто знаю, что сделала максимум того, что умею на сегодня. В короткой программе выступление было идеальным, а дальше уже решать судьям, какие выставлять оценки. Вообще, я обычно не ставлю перед собой цели бить рекорды. Концентрируюсь на том, чтобы идеально откатать свою программу и победить. О рекордах не думаю.

— Можете сказать, что произвольную программу вы откатали идеально?

— Нет, я допускала ошибки. Их было немало, и можно было откатать чище. Именно об этом мы говорили с тренером сразу после завершения выступления — о том, что нужно исправлять, что можно было сделать лучше.

— Много поздравлений с победой получили после выступления?

— В первую очередь после таких побед приятно услышать родителей. Близкие люди меня всегда поддерживают, но во время соревнований не получается уделять им много времени — стараюсь концентрироваться только на тренировках и выступлениях. Еще было очень много поздравлений в соцсетях от многочисленных поклонников — и российских, и зарубежных. Их так много, что я не могу отвечать каждому. Но всем им я благодарна за теплые слова. И, как всегда, приятно было увидеть в Шереметьево учеников школы «Самбо-70», где я занимаюсь. Они вместе с руководством училища постоянно встречают меня с цветами и флагами, когда я приезжаю с соревнований, не только с чемпионатов мира и Европы, но и с этапов Гран-при. Мне это очень приятно, и я им очень благодарна.

— Со стороны кажется, что вы очень сдержанно реагируете на победы…

— Наверное, со стороны это выглядит так. Такой у меня характер — внешне я выгляжу скупым на эмоции человеком. Не могу сказать, что после своего катания я испытывала бурную радость — просто было удовлетворение от хорошего выступления. Хотя внутри меня эмоции всё равно сильные, без нервов перед соревнованиями не обходится. Просто я стараюсь их успокаивать и максимально спокойно подходить к выступлениям.

— Чем планируете заняться после возвращения из Хельсинки?

— Тренироваться. У меня впереди еще один турнир. Поэтому, кроме одного дня отдыха, всё остальное время будет посвящено только подготовке к командному чемпионату мира в Токио.

— Вы уже обсуждали план подготовки к Олимпиаде в Пхенчхане со своими тренерами?

— Нет. Этим мы займемся уже по окончании нынешнего сезона. Все знают, какой сильный тренер Этери Тутберидзе. Уверена, ей удастся придумать на олимпийский сезон самую лучшую программу подготовки.

— Илья Авербух заявил, что в олимпийском сезоне будет работать только с вами. Это так?

— Для меня это дополнительная мотивация. Мне очень приятно работать с Ильей — он очень креативный постановщик, у которого всегда есть новые идеи. Очень рада, что мы продлили сотрудничество на следующий сезон.

— Нынешнее золото чемпионата мира отличается по восприятию от прошлогоднего?

— Каждый турнир запоминается по-своему и дается по-разному. В Бостоне и в Хельсинки у меня были абсолютно разные программы выступления. Все турниры — разные.

— После такой убедительной победы у многих будет соблазн заранее «вручить» вам олимпийское золото. Такая ответственность не давит?