Волосожар: В свой вес я вернулась, а вот чтобы набрать форму, нужно потрудиться
Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, выступающая в паре с Максимом Траньковым, рассказала, что провела первую тренировку на льду после рождения ребёнка.
«Скучала, честно! Могу сказать, что в свой вес я вернулась, а вот чтобы набрать былую спортивную форму, нужно ещё потрудиться», — написала Волосожар на своей странице в сети «Инстаграм».
Напомним, что в середине февраля у Волосожар и Транькова родилась дочь Анжелика.
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