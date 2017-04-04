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4 апреля 2017, 20:29 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Волосожар: В свой вес я вернулась, а вот чтобы набрать форму, нужно потрудиться

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, выступающая в паре с Максимом Траньковым, рассказала, что провела первую тренировку на льду после рождения ребёнка.

«Скучала, честно! Могу сказать, что в свой вес я вернулась, а вот чтобы набрать былую спортивную форму, нужно ещё потрудиться», — написала Волосожар на своей странице в сети «Инстаграм».

Напомним, что в середине февраля у Волосожар и Транькова родилась дочь Анжелика.
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