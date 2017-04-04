Волосожар: В свой вес я вернулась, а вот чтобы набрать форму, нужно потрудиться

«Скучала, честно! Могу сказать, что в свой вес я вернулась, а вот чтобы набрать былую спортивную форму, нужно ещё потрудиться», — написала Волосожар на своей странице в сети «Инстаграм».



Напомним, что в середине февраля у Волосожар и Транькова родилась дочь Анжелика.

