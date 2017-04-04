Тарасова: Сотникова поздновато решила начать подготовку к Олимпиаде у Плющенко
МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой сменить тренера перед олимпийским сезоном и начать работать под руководством Евгения Плющенко является запоздалым. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова.
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Во вторник Плющенко, который на прошлой неделе объявил о завершении спортивной карьеры и переходе на тренерскую работу, сообщил о начале сотрудничества с Сотниковой. Последние годы 20-летняя фигуристка работала под руководством Елены Буяновой.
«Я очень рада, что Евгений начал работать в качестве тренера. Кому как не олимпийским чемпионам передавать накопленный опыт следующему поколению. Что касается Аделины и их совместной работы, то если это не
«Если бы они за это дело взялись раньше, то им было бы легче. Но у нас такие чемпионы, что они не ищут легких путей, они решили идти
Сотникова завоевала золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи в одиночном катании, после чего пропустила два сезона подряд.
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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