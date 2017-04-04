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4 апреля 2017, 19:20 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Тарасова: Сотникова поздновато решила начать подготовку к Олимпиаде у Плющенко

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой сменить тренера перед олимпийским сезоном и начать работать под руководством Евгения Плющенко является запоздалым. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова.

Во вторник Плющенко который на прошлой неделе объявил о завершении спортивной карьеры и переходе на тренерскую работу сообщил о начале сотрудничества с Сотниковой. Увеличить
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Во вторник Плющенко, который на прошлой неделе объявил о завершении спортивной карьеры и переходе на тренерскую работу, сообщил о начале сотрудничества с Сотниковой. Последние годы 20-летняя фигуристка работала под руководством Елены Буяновой.

«Я очень рада, что Евгений начал работать в качестве тренера. Кому как не олимпийским чемпионам передавать накопленный опыт следующему поколению. Что касается Аделины и их совместной работы, то если это не пиар-кампания, а серьезное решение, то с ним они, на мой взгляд, поздновато. Дело в том, что Аделине придется пройти через множество предсезонных соревнований, возвращаться с самых низов на лидирующие позиции, поскольку сейчас она отсутствует в рейтинге. А для того, чтобы оказаться в нем, надо этому посвятить хотя бы год», — сказала Тарасова.

«Если бы они за это дело взялись раньше, то им было бы легче. Но у нас такие чемпионы, что они не ищут легких путей, они решили идти ва-банк. Поэтому поживем — увидим», — добавила она.

Сотникова завоевала золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи в одиночном катании, после чего пропустила два сезона подряд.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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