ФФККР: Решили дать возможность Погорилой отойти от психологической травмы

Ранее тренер Елена Буянова выразила недовольство решением ФФККР не включать в состав команды фигуристку Анну Погорилую, которая на прошедшем чемпионате мира в Хельсинки заняла 13-е место.



«Состав команд на него формируется в соответствии с регламентом соревнований и требованиями организаторов — Федерации фигурного катания Японии. Основным критерием отбора является расстановка спортсменов в международном рейтинге ISU World Standings. Первые номера команд в каждом виде могут отказаться от участия только по причине травмы и проблем со здоровьем.



В женском одиночном катании на первой строчке мирового рейтинга обосновалась россиянка Евгения Медведева, Анна Погорилая — 3-я, Елизавета Туктамышева — 5-я, Елена Радионова — 6-я, Мария Сотскова -12-я.



После выступления Анны Погорилой в Хельсинки было принято решение дать время и возможность спортсменке отойти от психологической травмы и спокойно готовиться к следующему сезону. По мнению руководителей ФФККР и специалистов, Ане было бы сложно стартовать на World Team Trophy, так как между этим турниром и чемпионатом мира не так много времени. Никаких других причин, которые были оглашены в СМИ, нет. И уж тем более никто не брал во внимание эмоции и переживания спортсменки после проката произвольной программы.



Что касается замены второго номера в женской команде на World Team Trophy, то по рейтингу Елизавета Туктамышева стоит чуть выше Елены Радионовой. Но в этом сезоне Лизе не удалось реализовать весь свой потенциал. На последнем старте, где выступали обе спортсменки, — Универсиаде она уступила Елене Радионовой, которая выиграла соревнования в Алма-Ате и после чемпионата мира в Хельсинки была включена в состав команды на World Team Trophy», — говорится в сообщении.