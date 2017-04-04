Плющенко стал новым тренером олимпийской чемпионки Сотниковой

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Евгений Плющенко завершил карьеру фигуриста, но продолжает свою деятельность в родном виде спорта. Теперь Плющенко станет тренером олимпийской чемпионки Сочи Аделины Сотниковой. 20-летняя спортсменка ранее работала с Еленой Буяновой, под началом которой добилась триумфа на Олимпийских играх.

Бывший спортсмен подтвердил ТАСС свое решение.

Цитата «Мы начинаем сотрудничество с Аделиной, но это пока все, что я могу сказать. Все подробности — завтра на пресс-конференции", — заявил экс-фигурист.

Любопытно, что за день до объявления Сотниковой своей подопечной Плющенко на своей странице в инстаграме уже намекнул на то, чем он будет заниматься после завершения карьеры.

«Я вернусь на Олимпиаду в качестве тренера. Обещаю своим друзьям! Спорт — моя жизнь, и всегда будет в моем сердце», — говорится в записи победителя Евровидения в команде Димы Билана.

Чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр, а также тренер олимпийских чемпионов Татьяны Навки и Романа Костомарова, Александр Жулин прокомментировал «Газете.Ru» решение Плющенко.

«Пока не знаю, как Евгений проявит себя с точки зрения тренерской работы, потому что это дело непростое. И сразу брать олимпийскую чемпионку… Не знаю, даже как прокомментировать. Я им желаю, чтобы все у них получилось. Мне очень интересно посмотреть, как у них все сложится. Единственное, ломка техники может привести как к хорошим, так и к печальным последствиям.

Если у Евгения хватит мудрости сильно ее не ломать, а только внести поправки, то все может получиться.

На вопрос о том, сколько необходимо времени, чтобы набраться тренерского опыта специалист ответил, что это сугубо индивидуально.

«У всех по-разному. Есть люди, которые сразу понимают, что нужно делать. У меня, например, ушло какое-то количество лет на то, чтобы стать, скажем так, топовым тренером. Нужно забыть о том, как ты сам катался, и смотреть на то, что может ученик, и выделять у него все лучшие стороны.

Главное, на мой взгляд, не надо пытаться делать свою копию, а смотреть именно на технические и хореографические возможности ученика", — заключил Жулин.

Чемпион мира и олимпийский призер Илья Авербух, работающий сейчас хореографом.

«Я хоть и впервые об этом слышу, но я думаю, что Аделина очень талантливая спортсменка, поэтому, в любом случае, это может быть очень интересное и плодотворное сотрудничество. Пожелаю удачи Аделине, я ее хорошо знаю и думаю, что вполне возможно, что она и Плющенко вместе бросят всем перчатку — это здорово, — цитирует специалиста «Р-Спорт».

Легендарный тренер Татьяна Тарасова избежала каких-либо прогнозов и пожелала успеха фигуристке с новым тренером.

Двукратный олимпийский чемпион Плющенко на днях объявил о завершении карьеры фигуриста. В 2006 году спортсмен выиграл свое первое золото, а восемь лет спустя на домашних Играх в Сочи завоевал медаль высшего достоинства в новом виде — командных соревнованиях. В его коллекции есть также серебро Игр в Солт-Лейк-Сити и Ванкувере.

Таким образом, Плющенко завоевал медали на четырех Олимпиадах подряд и делит по этому показателю рекорд со шведским фигуристом начала ХХ века Йиллисом Графстремом. Российский фигурист также трижды становился чемпионом мира и семь раз — Европы.

Сотникова стала первой в истории СССР и России олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, сенсационно обыграв в Сочи фаворита соревнований кореянку Ким Ю На. После триумфа на главном старте четырехлетия спортсменка получила травму и пропустила весь 2014 год. В феврале 2015 года она приняла участие в телевизионном проекте «Танцы со звездами», а осенью 2016-го — в шоу «Ледниковый период».

В сезоне 2015/16 олимпийская чемпионка попыталась вернуться в спорт, выступив на международном турнире «Мордовские узоры» в Саранске, где завоевала второе место. Однако в конце 2015 года на чемпионате России заняла лишь шестое место и не вошла в основной состав сборной.