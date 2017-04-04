Погорилая сказала, что была бы не против поехать на командный ЧМ
МОСКВА, 4 апр —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка Анна Погорилая заявила агентству «Р-Спорт», что желала бы принять участие в командном чемпионате мира, но решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не включать ее в состав команды обсуждать не стала.
Ранее тренер Елена Буянова поделилась с «Р-Спорт» негодованием в связи с тем, что фигуристку, завоевавшую две медали на важных международных турнирах сезона, не включили в состав российской сборной. В текущем сезоне Погорилая завоевала бронзу в Финале серии
«Я была бы не против поехать на командный чемпионат мира, но это решение федерации», — сказала Погорилая по телефону.
Командный чемпионат мира пройдет в Токио с 20 по 23 апреля, Россию в женском одиночном катании представят двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и Елена Радионова.
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