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4 апреля 2017, 14:58 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Погорилая сказала, что была бы не против поехать на командный ЧМ

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка Анна Погорилая заявила агентству «Р-Спорт», что желала бы принять участие в командном чемпионате мира, но решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не включать ее в состав команды обсуждать не стала.

Ранее тренер Елена Буянова поделилась с «Р-Спорт» негодованием в связи с тем, что фигуристку, завоевавшую две медали на важных международных турнирах сезона, не включили в состав российской сборной. В текущем сезоне Погорилая завоевала бронзу в Финале серии Гран-при, серебро на чемпионате Европы, но допустила ряд грубых ошибок на завершившемся в выходные чемпионате мира в Хельсинки, оказавшись в итоге на 13-м месте. Годом ранее фигуристка завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Бостоне.

«Я была бы не против поехать на командный чемпионат мира, но это решение федерации», — сказала Погорилая по телефону.

Командный чемпионат мира пройдет в Токио с 20 по 23 апреля, Россию в женском одиночном катании представят двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и Елена Радионова.
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