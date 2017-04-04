Погорилая сказала, что была бы не против поехать на командный ЧМ

Ранее тренер Елена Буянова поделилась с «Р-Спорт» негодованием в связи с тем, что фигуристку, завоевавшую две медали на важных международных турнирах сезона, не включили в состав российской сборной. В текущем сезоне Погорилая завоевала бронзу в Финале серии Гран-при, серебро на чемпионате Европы, но допустила ряд грубых ошибок на завершившемся в выходные чемпионате мира в Хельсинки, оказавшись в итоге на 13-м месте. Годом ранее фигуристка завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Бостоне.

«Я была бы не против поехать на командный чемпионат мира, но это решение федерации», — сказала Погорилая по телефону.

Командный чемпионат мира пройдет в Токио с 20 по 23 апреля, Россию в женском одиночном катании представят двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и Елена Радионова.