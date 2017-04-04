Тарасова пожелала успеха Сотниковой в сотрудничестве с Плющенко
МОСКВА, 4 апр —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова пожелала успеха Олимпийской чемпионке 2014 года в женском одиночном катании Аделине Сотниковой в сотрудничестве с Евгением Плющенко.
Ранее «Р-Спорт» стало известно, что Сотникова прекратила сотрудничество с тренером Еленой Буяновой и приступила к работе с двукратным олимпийским чемпионом Плющенко, который ранее объявил о начале тренерской карьеры. Буянова уход фигуристки подтвердила, а Плющенко предложил обсудить этот вопрос на
«Поживем увидим, каким будет это сотрудничество, желаю успеха Аделине», — сказала Тарасова в телефонном разговоре с корреспондентом «Р-Спорт».
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