Тарасова пожелала успеха Сотниковой в сотрудничестве с Плющенко

Ранее «Р-Спорт» стало известно, что Сотникова прекратила сотрудничество с тренером Еленой Буяновой и приступила к работе с двукратным олимпийским чемпионом Плющенко, который ранее объявил о начале тренерской карьеры. Буянова уход фигуристки подтвердила, а Плющенко предложил обсудить этот вопрос на пресс-конференции 5 апреля.

«Поживем увидим, каким будет это сотрудничество, желаю успеха Аделине», — сказала Тарасова в телефонном разговоре с корреспондентом «Р-Спорт».