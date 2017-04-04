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4 апреля 2017, 15:07 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Авербух: Сотникова вместе с Плющенко «бросят всем перчатку»

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова вместе с Евгением Плющенко «бросят всем перчатку», заявил агентству «Р-Спорт» призер Олимпийских игр Илья Авербух.

Ранее «Р-Спорт» стало известно, что олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании Сотникова прекратила сотрудничество с тренером Еленой Буяновой и приступила к работе с двукратным олимпийским чемпионом Плющенко, который ранее объявил о начале тренерской карьеры. Буянова уход фигуристки подтвердила, а Плющенко предложил обсудить этот вопрос на пресс-конференции 5 апреля.

«Я хоть и впервые об этом слышу, но я думаю, что Аделина очень талантливая спортсменка, поэтому, в любом случае, это может быть очень интересное и плодотворное сотрудничество. Пожелаю удачи Аделине, я ее хорошо знаю и думаю, что вполне возможно, что она и Плющенко вместе бросят всем перчатку — это здорово», — сказал Авербух по телефону.
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МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова пожелала успеха Олимпийской чемпионке 2014 года в женском одиночном катании Аделине Сотниковой в сотрудничестве с Евгением Плющенко.
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