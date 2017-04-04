Авербух: Сотникова вместе с Плющенко «бросят всем перчатку»

Ранее «Р-Спорт» стало известно, что олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании Сотникова прекратила сотрудничество с тренером Еленой Буяновой и приступила к работе с двукратным олимпийским чемпионом Плющенко, который ранее объявил о начале тренерской карьеры. Буянова уход фигуристки подтвердила, а Плющенко предложил обсудить этот вопрос на пресс-конференции 5 апреля.

«Я хоть и впервые об этом слышу, но я думаю, что Аделина очень талантливая спортсменка, поэтому, в любом случае, это может быть очень интересное и плодотворное сотрудничество. Пожелаю удачи Аделине, я ее хорошо знаю и думаю, что вполне возможно, что она и Плющенко вместе бросят всем перчатку — это здорово», — сказал Авербух по телефону.